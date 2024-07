WR da Geórgia Rodarius Thomas é preso por acusações de violência familiar

O wide receiver da Geórgia, Rodarius Thomas, foi preso na manhã de sexta-feira por diversas acusações de violência familiar e estava detido na Cadeia do Condado de Athens-Clarke, de acordo com registros da prisão.

Thomas, um veterano de Eufaula, Alabama, foi acusado de crueldade contra crianças-violência familiar, um crime de segundo grau e duas acusações de contravenção de agressão-violência familiar. Ele foi preso às 3:20 am ET sexta-feira e está detido sem fiança.

O porta-voz do departamento de atletismo da Geórgia, Steven Drummond, disse à ESPN: “Esta é uma questão legal pendente e não faremos mais comentários”.

De acordo com as diretrizes da Associação Atlética da Universidade da Geórgia, Thomas enfrenta uma suspensão imediata após ser acusado de um crime grave.

Esta é a segunda prisão de Thomas por acusações de violência familiar desde que foi transferido do Mississippi State para a Geórgia em 2023.

Em janeiro de 2023, Thomas foi preso pela polícia da Universidade da Geórgia e acusado de crime de cárcere privado porque ele supostamente confinou e deteve uma pessoa “sem autoridade legal, ficando em frente à porta do dormitório, bloqueando a saída e dizendo que ela não poderia sair”, de acordo com um mandado de prisão obtido pela ESPN na época.

Thomas também foi acusado de agressão criminosa porque ele supostamente “causou intencionalmente danos corporais visíveis [by] causando hematomas no bíceps direito e hematomas e abrasões nas canelas.”

As acusações criminais foram retiradas pela promotora distrital do Condado de Athens-Clarke, Deborah Gonzalez, em 8 de março, depois que Thomas concluiu com sucesso um programa de desvio pré-julgamento.

Thomas começou oito jogos pelos Bulldogs na temporada passada, pegando 23 passes para 383 jardas com um touchdown. Ele ficou afastado por três jogos com um pé quebrado.

Esperava-se que Thomas fosse parte essencial do jogo de passes da Geórgia nesta temporada depois que o tight end Brock Bowers e o wide receiver Ladd McConkey partiram para a NFL.