WR Michael Gallup dos Raiders se aposenta da NFL após seis temporadas

COSTA MESA, Califórnia — Michael Gallup, que assinou um contrato de um ano no valor de até US$ 3 milhões com o Las Vegas Raiders em 30 de abril e era esperado para competir pela terceira vaga de recebedor do time, se aposentou na terça-feira, um dia antes do primeiro treino de campo de treinamento dos Raiders.

Gallup, 28, participou de OTAs e minicamp para os Raiders nesta offseason. Veterano de seis anos na NFL, ele pegou 266 passes para 3.744 jardas e 21 touchdowns com o Dallas Cowboys.

Os Raiders também anunciaram que o left tackle titular Kolton Miller, titular por seis anos que perdeu quatro jogos na temporada passada, seu recorde pessoal, e passou por uma cirurgia no ombro na offseason, começaria o treinamento na lista de jogadores fisicamente incapacitados de jogar.

Também colocados na lista PUP por Las Vegas estavam o recebedor Jalen Guyton, um veterano de cinco anos com 71 recepções na carreira para 1.112 jardas e 7 TDs para o Los Angeles Chargers que assinou um contrato de um ano de US$ 1,9 milhão com os Raiders em 6 de maio; o linebacker Darien Butler; o guarda Jake Johanning; e a escolha de segunda rodada do draft Jackson Powers-Johnson, que deve competir por tempo de jogo como guarda esquerdo. Powers-Johnson sofreu uma lesão no ombro em OTAs, mas uma fonte com conhecimento da situação disse que a lesão não é a razão pela qual ele está começando seu primeiro campo de treinamento na lista PUP.