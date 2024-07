Xander Schauffele e Scottie Scheffler lideram os principais superlativos da temporada

TROON, Escócia — Mais uma grande temporada de campeonato chegou e passou, e esta será lembrada como aquela que foi dominada por golfistas americanos, especialmente Xander Schauffele.

Depois de esperar sete anos para ganhar seu primeiro campeonato importante, Schauffele ganhou dois — o PGA Championship e o The Open — no intervalo de dois meses. Ele conquistou o Claret Jug com uma vitória de 2 tacadas sobre Justin Rose e Billy Horschel no Royal Troon Golf Club no domingo.

Schauffele disse que sonhava em vencer o The Open desde que era adolescente em San Diego.

“Sentei-me com meu pai quando eu tinha talvez 15 e 16 anos, e começamos a realmente discutir algumas metas e sonhos sobre o que eu gostaria de fazer”, disse Schauffele. “Eu ficava muito tempo no sofá com meu pai assistindo outros caras ganharem majors e ganharem grandes torneios.

“Meu pai e eu, definitivamente conversamos sobre isso. Nós assistimos a essa caminhada até 18 praticamente todo ano até eu jogar no The Open. É definitivamente algo com que nós dois sonhamos.”

É o sétimo título consecutivo conquistado por um golfista americano, a maior sequência desse tipo desde que conquistou 13 títulos consecutivos, de 1974 a 1977.

Aqui está uma retrospectiva do melhor e do pior das principais ligas nesta temporada:

Melhor desempenho: Schauffele

O golfista número 1 do mundo, Scottie Scheffer, venceu seis vezes nesta temporada, mas Schauffele dominou os grandes torneios, tornando-se o primeiro golfista desde Brooks Koepka em 2018 a conquistar mais de um grande torneio na mesma temporada.

No PGA Championship no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky, Schauffele fechou com 6 abaixo do par 65 para derrotar Bryson DeChambeau por 1 tacada. Então Schauffele marcou a mesma pontuação na rodada final do The Open no Royal Troon Golf Club no domingo para se tornar o Campeão de Golfe do Ano.

Schauffele é o primeiro jogador de golfe na era Masters (desde 1934) a ter várias rodadas finais de 65 ou mais em torneios importantes no mesmo ano.

Os números por trás da vitória de Xander Schauffele no Open Championship

O único outro jogador de golfe que teve várias rodadas finais de 65 ou mais enquanto ganhava torneios importantes foi Jack Nicklaus, que fez isso no US Open de 1967 e no Masters de 1986.

O total de 21 abaixo do par (263) de Schauffele em 72 buracos no PGA Championship estabeleceu um recorde de pontuação para as principais competições, superando o recorde anterior de 20 abaixo do par (20 abaixo) de Koepka no PGA Championship de 2018 e Henrik Stenson no Open Championship de 2016.

Melhor resultado: US Open

Foi um emocionante duelo de 18 buracos entre DeChambeau e Rory McIlroy, o rosto do PGA Tour, no Pinehurst No. 2, na Carolina do Norte, um dos campos de golfe americanos mais emblemáticos.

McIlroy começou a rodada final três tacadas atrás de DeChambeau, mas assumiu a liderança por duas tacadas com cinco buracos para jogar após marcar quatro birdies em um trecho de cinco buracos na virada. Depois que ambos os golfistas fizeram bogeys no par-3 15th — McIlroy cozinhou sua tacada de saída sobre o green; DeChambeau errou uma de 4 pés para o par — o verdadeiro drama veio nos três buracos finais.

Jogando na dupla à frente de DeChambeau, McIlroy errou um putt par de 2 pés, 6 polegadas no 16º, deixando-o empatado com DeChambeau. Depois de fazer uma boa defesa para cima e para baixo para o par de um bunker ao lado do green no par-3 17º, McIlroy errou outro putt curto no 18º — este de 3 pés, 9 polegadas.

Precisando fazer par no buraco final, DeChambeau puxou sua tacada de saída para trás de um arbusto de wiregrass à esquerda. Ele disparou para um bunker do fairway, preparando a tacada mais memorável e cheia de altos e baixos de sua carreira. Ele fez par para terminar 6 abaixo de 274, um a mais que McIlroy.

Foi o segundo título de DeChambeau no US Open — ele também venceu no Winged Foot Golf Club, em Nova York, em 2020. Ele se tornou o segundo jogador do LIV Golf a vencer um torneio importante, juntando-se a Koepka, que conquistou seu terceiro título do PGA Championship no ano passado.

Melhor tacada: tacada de bunker de DeChambeau no buraco 18 do US Open

DeChambeau chamou sua tacada de 55 jardas do 18º fairway no buraco final do US Open de “provavelmente a melhor tacada de sua vida”.

Será lembrado como um dos lances mais emblemáticos da história do torneio.

Antes de DeChambeau puxar sua cunha de 55 graus, seu caddie, Greg Bodine, disse a ele: “Bryson, apenas levante e abaixe. É tudo o que você precisa fazer. Você já fez isso muitas vezes antes. Eu já vi alguns golpes malucos seus de 50 jardas de um bunker.”

O MELHOR TIRO DE BUNKER DA SUA CARREIRA!

DeChambeau fez de novo, acertando sua tacada a 3 pés, 11 polegadas. Ele fez a tacada para ganhar seu segundo major.

“Do ponto de vista técnico, você não pode errar um milímetro atrás da bola ou um milímetro muito perto da bola”, explicou DeChambeau. “De 60 jardas com a face aberta, é um tiro de explosão, e se você pegá-lo um pouco fino, eu vou bater para o clube. Não há espaço para erro. Muito, muito pouco espaço para erro.

“Para que ele vá tão longe de um bunker é preciso uma quantidade muito boa de força. Se eu o atingisse também, ele seria curto, atingiria a borda frontal e voltaria direto para baixo. Agora estou tentando subir e descer só para entrar em um playoff.”

Melhor segundo nove: Scheffler no Masters

Tendo já vencido dois torneios em março e empatado em segundo lugar no Texas Children’s Houston Open, depois de perder uma tacada de birdie de 1,5 m que teria forçado um playoff, os fãs de golfe não sabiam que Scheffler estava apenas começando.

O jogador de golfe número 1 do mundo conquistou uma vantagem de 1 tacada antes da rodada final do 88º Masters no Augusta National Golf Club e parecia estar a caminho de ganhar sua segunda jaqueta verde em três anos.

Mas alguns erros na frente — sim, ele é humano — levaram a bogeys nos números 4 e 7, deixando-o em um empate quádruplo para o primeiro lugar. Mas Scheffler respondeu rapidamente com três birdies consecutivos na virada. Ele fez um de 10 pés no par 5 oitavo, quase empatou para eagle no par 4 nono e então afundou um de 9 pés no par 4 décimo para assumir o controle novamente.

Scottie Scheffler acerta o putt par para o segundo título de Masters da carreira Scottie Scheffler faz 68 na rodada final e termina com 11 abaixo do par para vencer seu segundo Masters da carreira.

Enquanto Ludvig Åberg, Max Homa e Collin Morikawa acumulavam erros, Scheffler adicionou mais três birdies nos números 13, 14 e 16 para eliminá-los. Ele marcou um 3 abaixo do par 33 na parte de trás para um 4 abaixo do par 68, vencendo Aberg por quatro tacadas.

Aos 27 anos, Scheffler se tornou o quarto jogador de golfe mais jovem a ganhar várias jaquetas verdes; apenas Nickluas (25 anos e 81 dias), Tiger Woods (25 anos e 100 dias) e Seve Ballesteros (26 anos e 2 dias) eram mais jovens.

Melhor tacada de saída: o ás de Si Woo Kim no The Open

O golfista sul-coreano fez o hole-in-one mais longo da história do Open Championship quando acertou o par-3 17º na terceira rodada. Foi o primeiro ace no buraco 17 de 238 jardas em um Open no Royal Troon Golf Club.

SI WOO KIM HOLE-IN-ONE 🤯 O primeiro ás de SEMPRE no número 17

O vice-campeão do US Amateur de 2023 foi amador baixo tanto no Masters quanto no US Open, tornando-se apenas o sétimo golfista a realizar o feito. Ken Venturi (1956), Nicklaus (1960), Phil Mickelson (1991), Matt Kuchar (1998) e Viktor Hovland (2019) também o fizeram.

No Augusta National, Shipley jogou a rodada final com o 15 vezes campeão principal Tiger Woods — e o venceu por quatro tacadas. Shipley postou 1 acima do par 73 nos últimos 18 buracos para empatar em 53º com 12 acima do par 300. Ele recebeu a Silver Cup em Butler Cabin, levando a um momento icônico na TV.

Shipley, que jogou na faculdade em James Madison e Ohio State, empatou em 26º no US Open com 6 acima do par.

Melhor qualificador: Daniel Brown no The Open

Os fãs europeus de golfe podem ter conhecido Brown antes do The Open, mas aqueles nos EUA provavelmente o confundiram com o romancista de suspense com o mesmo nome. Brown, que cresceu em uma fazenda na Inglaterra, lutou com sua forma e lutou contra lesões nesta temporada. Ele teve que fazer uma tacada de 20 pés no buraco final da qualificação para entrar no The Open.

O jogador de 29 anos não pareceu sobrecarregado em Royal Troon, postando um 65 de 6 abaixo do par para agarrar a liderança da primeira rodada sobre Shane Lowry. Brown ficou perto do topo da tabela de classificação seguindo isso com 72-73 e estava a apenas uma tacada da liderança entrando na rodada final.

Daniel Brown fala sobre liderar o The Open após a primeira rodada Daniel Brown, da Inglaterra, fala sobre sua liderança no final da primeira rodada do Open Championship.

Brown admite que não lidou bem com o vento nos primeiros nove buracos no domingo. Ele fez a curva com 3 acima do par 39 e nunca mais voltou à briga. Ele terminou com 284, empatando em 10º. Foi uma grande conquista, apesar da decepção na rodada final.

Quando Clark conquistou sua terceira vitória no PGA Tour ao vencer o AT&T Pebble Beach Pro-Am em 4 de fevereiro e foi vice-campeão no Arnold Palmer Invitational e no The Players, pode-se argumentar que o vencedor do US Open de 2023 no Los Angeles Country Club foi o segundo melhor jogador de golfe do mundo, atrás apenas de Scheffler.

Mas o golfe pode tender a ser cruel, mesmo para os melhores jogadores do mundo, e Clark mancou pelos quatro majors neste verão. Ele teve um total de 39 acima, enquanto perdeu o corte no Masters, PGA Championship e The Open e empatou em 56º no US Open.

Pior colapso: McIlroy no US Open

Outros golfistas e o ex-profissional do PGA Tour Brad Faxon, treinador de putts de McIlroy, saíram em sua defesa depois que ele errou duas tacadas curtas no Pinehurst No. 2. Sim, as tacadas foram provavelmente mais difíceis do que os fãs viam na TV, mas McIlroy não havia errado uma tacada a menos de 1,20 m em 496 chances até aquele momento na temporada.

😱 😱 😱 😱 RORY ERRA NO 18. Bryson pode vencer o US Open com um par em 18.

Seu colapso foi doloroso de assistir porque todos sabiam o que estava em jogo para o tetracampeão de majors. Ele estava prestes a acabar com uma seca de quase 10 anos no big four e tinha quase uma mão no troféu do US Open quando caminhou até o tee nº 14. Era sua melhor chance de finalmente vencer seu primeiro major desde que conquistou o PGA Championship de 2014 no Valhalla Golf Club em agosto de 2014.

Em vez disso, depois de desperdiçar uma vantagem de 2 tacadas no US Open e perder o corte no The Open em Royal Troon, McIlroy levará uma seca de quase 11 anos nas majors para o Masters de 2025.

Momento mais estranho: prisão de Scheffler no PGA Championship

Scheffler foi parado e preso após um desentendimento de trânsito do lado de fora do Valhalla Golf Club por volta das 6h do dia 17 de maio. O trânsito foi interrompido depois que um homem foi atropelado e morto por um ônibus cerca de uma hora antes.

Um policial de Louisville disse que tentou parar Scheffler, que desviou do trânsito enquanto se dirigia para a entrada do clube. O policial, Bryan Gillis, disse que Scheffler ignorou seu comando e que o SUV de cortesia do jogador de golfe o derrubou ou o arrastou para o chão.

Scheffler aliviado pela prisão ter ficado para trás, mas ainda 'revivendo' isso Scottie Scheffler está aliviado que as acusações relacionadas à sua prisão no PGA Championship tenham sido retiradas, mas diz que a experiência foi "traumática".

Scheffler foi algemado e transportado para uma unidade correcional no centro da cidade. Scheffler foi acusado de agressão de segundo grau a um policial, dano criminoso de terceiro grau, direção imprudente e desrespeito aos sinais de trânsito de um policial que dirigia o trânsito. A acusação de agressão foi um crime grave; as outras foram contravenções.

Scheffler foi solto às 8:40 am ET sexta-feira sem fiança — depois que sua foto viralizou — e chegou a Valhalla menos de uma hora antes do horário de saída programado. Ele conseguiu postar um 66 de 6 abaixo do par, o que o colocou 3 tacadas fora da liderança. Ele postou um 73 de 1 acima do par na terceira rodada e acabou empatando em oitavo, oito tacadas atrás de Schauffele.

Os promotores do Condado de Jefferson retiraram as acusações contra Scheffler em 29 de maio.