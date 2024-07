Xander Schauffele vence o Open Championship após a rodada final 65

TROON, Escócia — Os críticos de Xander Schauffele costumavam dizer que ele não tinha coragem ou coragem para vencer um dos principais campeonatos de golfe.

Agora, a estrela do PGA Tour de 30 anos de San Diego não consegue parar de vencê-los.

Dois meses depois de Schauffele conquistar sua primeira grande vitória no PGA Championship, no Valhalla Golf Club, em Louisville, Kentucky, ele conquistou uma segunda vitória no domingo, no 152º Open Championship, no Royal Troon Golf Club.

Em um dia em que sete golfistas começaram a rodada final a uma tacada do líder Billy Horschel, Schauffele era o homem que segurava o Claret Jug no icônico campo de golfe na costa oeste da Escócia. Ele postou 6 abaixo do par 65 no domingo, assim como fez na rodada final do PGA Championship, e seu total de 72 buracos de 9 abaixo do par 275 o colocou duas tacadas à frente dos ingleses Justin Rose e Horschel.

O sul-africano Thriston Lawrence estava outro rebatedor atrás.

Duas vezes mais legal Xander Schauffele, que é apenas o sexto jogador de golfe a vencer seus dois primeiros majors no mesmo ano, se tornou o sétimo jogador de golfe a vencer o PGA Championship e o Open no mesmo ano. Ano Ganhou PGA e Open 2024 Xander Schauffele 2014 Rory McIlroy 2008 Padraig Harrington 2006 Tiger Woods 2000 Tiger Woods 1994 Preço de Nick 1924 Walter Hagan

De acordo com o ESPN Stats & Information, Schauffele é o primeiro jogador de golfe na era Masters (desde 1934) a ter várias rodadas finais de 65 ou mais em torneios importantes no mesmo ano.

É o sétimo título consecutivo conquistado por um golfista americano, a maior sequência desse tipo desde que conquistou 13 títulos consecutivos, de 1974 a 1977.

É o primeiro ano desde 1982 que os golfistas dos EUA conquistam todos os quatro torneios principais: Scottie Scheffler venceu o Masters e Bryson DeChambeau conquistou o US Open.

Schauffele é o primeiro golfista desde Brooks Koepka em 2018 (US Open e PGA Championship) a conquistar dois majors em uma temporada. É apenas a sétima vez que um jogador venceu o PGA Championship e o The Open no mesmo ano; Rory McIlroy foi o último a fazê-lo em 2014.

A vitória de Schauffele no domingo exigiu paciência. Ele abriu sua rodada final com cinco pares seguidos e ficou atrás de Horschel, Lawrence e Rose. Schauffele começou sua rodada com birdies consecutivos nos números 6 e 7 e fez a virada em 2 abaixo do par 34.

Enquanto o difícil par-4 11, conhecido como The Railway, acabou com as esperanças de muitos golfistas esta semana, Schauffele evitou problemas no tee e acertou sua aproximação de 171 jardas a 2½ pés para outro birdie para chegar a 6 abaixo. Ele empatou em primeiro quando Lawrence fez um bogey no 12.

Schauffele então assumiu o controle com outro par de birdies, fazendo um putt de 16 pés em subida no par-4 13 e um de 12 1/2 pés no par-3 14. Ele mudou para 8 abaixo e teve uma tacada de duas tacadas com quatro buracos para jogar.

Schauffele acrescentou outro birdie no par 5 do 16º buraco para aumentar sua vantagem para três tacadas.

Vários outros golfistas, incluindo Scheffler, o jogador número 1 do mundo, vacilaram na reta final. Scheffler estava buscando sua sétima vitória e o segundo título de campeonato principal nesta temporada. Ele entrou na mistura com birdies consecutivos nos números 7 e 8.

As chances de Scheffler ganhar um Claret Jug terminaram no par 4 do nono. Sua tacada de aproximação foi 15 jardas aquém do green. Ele deu uma tacada de 6 1/2 pés e de alguma forma deu três tacadas de lá, errando de 2 pés e 8 polegadas na segunda tentativa. Scheffler fez um duplo bogey 6, deixando-o 2 abaixo, quatro tacadas atrás dos líderes enquanto ele fazia a curva.

Scheffler também teve um double-bogey no 18º. Ele postou 1 acima do par 72 e empatou em sétimo com 1 abaixo do par 283.

O espanhol Jon Rahm fez uma das maiores jogadas após começar o dia seis tacadas atrás de Horschel. O bicampeão major fez quatro birdies em seus primeiros sete buracos para chegar a 2 abaixo.

No buraco 11 par-4, Rahm empurrou sua tacada de saída em direção à ferrovia à direita. Ele deu uma tacada de saída provisória, mas acabou encontrando sua bola em um arbusto de giesta. Após uma penalidade de uma tacada por um lie injogável, Rahm fez um bogey 5, caindo para 1 abaixo. Ele postou 3 abaixo de 68 e terminou 1 abaixo de 283.

O inglês Daniel Brown, que cresceu em uma fazenda de porcos e vacas e quase desistiu do golfe há quatro anos, fez quatro bogeys em seus primeiros seis buracos e caiu para o mesmo nível, cinco tacadas atrás dos primeiros líderes.

Foi o fim de uma das histórias mais marcantes da história recente do Open. Brown entrou em campo ao dar uma tacada de 20 pés na qualificação final. Depois de perder o corte em seis de suas oito partidas anteriores no DP World Tour, ele começou o dia apenas uma tacada atrás de Horschel. Brown estava tentando se tornar o quarto golfista desde 1900 a ganhar um campeonato importante em sua estreia.

Brown fez 3 acima do par (74) nos últimos 18 buracos, terminando com 284, o que o empatou em 10º lugar.

O bicampeão Justin Thomas, que começou a rodada final quatro tacadas atrás de Horschel, saiu da disputa quando deu uma tacada de saída descontrolada e teve que refazer a tacada no buraco de abertura, resultando em um triplo bogey 7. Thomas empatou em 31º com 6 acima do par após registrar 6 acima do par 77 na rodada final.

Calum Scott, da Escócia, uma seleção All-Big 12 na temporada passada na Texas Tech, ganhou a Medalha de Prata como amador baixo. Ele fez um 5 acima do par 76 no domingo para terminar 8 acima do par 292.