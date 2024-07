Yamal e De Jong estão entre os 10 ausentes da turnê do Barcelona pelos EUA

O Barcelona ficará sem 10 jogadores para sua turnê pelos Estados Unidos, já que lesões e compromissos internacionais prejudicam seus preparativos para a nova temporada.

Ronald Araújo, Pedri, Gavi, Frenkie de Jong e Ansu Fati estão todos lesionados e ficaram de fora do grupo de 31 jogadores que viajou para Orlando, Flórida, no domingo.

Os seis primeiros jogos do Barcelona Sábado, 17 de agosto Valência (a) Sábado, 24 de agosto Clube Atlético (H) Terça-feira, 27 de agosto Rayo Vallecano (a) Sábado, 31 de agosto Real Valladolid (H) fim de semana 14 de setembro Girona (a) fim de semana 21 de setembro Villarreal (a)

Lamine Yamal e Ferran Torres também perderão a viagem, pois estão de férias depois de ajudar a Espanha a vencer o Campeonato Europeu neste mês, enquanto Pau Cubarsí, Fermín López e Eric García estão representando La Roja nos Jogos Olímpicos da França.

Enquanto isso, Raphinha e Ilkay Gündogan seguirão sozinhos para Orlando, onde o Barça joga contra o Manchester City na terça-feira. Jules Koundé então se juntará ao time em Annapolis, Maryland, na quinta-feira.

Após o jogo com o City, o Barça enfrenta o Real Madrid em Nova Jersey no dia 3 de agosto e conclui a turnê com uma partida contra o AC Milan em Baltimore, Maryland, no dia 6 de agosto.

Com tantos jogadores ausentes nessas três partidas, o novo técnico Hansi Flick será forçado a usar uma combinação de jogadores iniciantes e jovens para completar os números.

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, não contará com vários jogadores importantes para a pré-temporada do time. MANAURE QUINTERO/AFP via Getty Images

Oriol Romeu e Clément Lenglet viajaram, apesar de fontes terem confirmado à ESPN que ambos devem partir neste verão, enquanto o jovem atacante brasileiro Vitor Roque terá a chance de provar seu valor em meio a um debate contínuo sobre seu futuro no clube.

O jogador juvenil alemão Noah Darvich e os primos Guille Fernández e Toni Fernández — ambos com 16 anos — estão entre as inclusões notáveis ​​das equipes juvenis.

O Barça dá início à nova temporada da LaLiga em 17 de agosto com uma viagem a Valência.

Araújo não deve retornar antes do final do ano após passar por uma cirurgia para corrigir uma lesão no tendão, enquanto o retorno esperado de Gavi deve ocorrer apenas em outubro, após romper o ligamento cruzado anterior no ano passado.

De Jong está afastado desde abril devido a uma lesão no tornozelo, mas deve retornar em breve, enquanto Ansu e Pedri devem retornar em algumas semanas devido a problemas no pé e no joelho, respectivamente.