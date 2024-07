Yankees adquirem OF Jazz Chisholm Jr. dos Marlins para prospectos

O New York Yankees adquiriu o outfielder Jazz Chisholm Jr. do Miami Marlins no sábado, foi anunciado.

Os Marlins receberam três prospectos no acordo: o receptor da Triple-A Agustin Ramírez e os infielders Jared Serna e Abrahan Ramírez.

Chisholm, 26, aumenta a escalação dos Yankees que tem dependido muito de Aaron Judge e Juan Soto para produção de corridas na maioria das noites desde que Giancarlo Stanton foi colocado na lista de lesionados no mês passado. Contratado como shortstop vindo das Bahamas, o versátil Chisholm jogou principalmente na segunda base em suas três primeiras temporadas na liga principal antes de fazer a transição para o campo central na temporada passada. Chisholm, no entanto, nunca apareceu em mais de 124 jogos em uma temporada, pois várias lesões prejudicaram sua carreira. Uma fratura por estresse na parte inferior das costas o limitou a 60 jogos em sua campanha All-Star de 2022 e ele jogou em 97 jogos na temporada passada, mas apareceu em 101 jogos nesta temporada. Ele está sob o controle da equipe até 2026.

Chisholm está rebatendo .249 com 13 home runs e um OPS de .730 nesta temporada. Ele começou 94 jogos no campo central. Suas duas partidas na segunda base foram nas últimas duas semanas — talvez como uma vitrine para clubes interessados ​​em seus serviços. Ele é uma opção para os Yankees no campo central e na segunda base.

O segunda base dos Yankees, Gleyber Torres, tem lutado durante a maior parte da temporada, mas se recuperou desde que foi colocado no banco no final de junho, rebatendo .329 com um OPS de .899 em 19 jogos. No entanto, há buracos em outros lugares quase diariamente. O terceira base DJ LeMahieu e o defensor esquerdo Alex Verdugo, em particular, têm sido dois dos rebatedores menos produtivos nas ligas principais nas últimas seis semanas.

Verdugo entrou no sábado com o menor OPS (.445) e a segunda menor média de rebatidas (.160) no beisebol desde 15 de junho, um dia depois de ter conseguido três rebatidas em uma vitória sobre o Boston Red Sox. LeMahieu não se saiu muito melhor: o bicampeão de rebatidas está empatado no segundo menor OPS (.494) e na quarta menor média de rebatidas (.172) durante o período.

Os Yankees poderiam ter Chisholm jogando no campo central, mudando Judge para o campo esquerdo e na segunda base contra rebatedores destros, mas ele nunca jogou na terceira base como profissional. Nem Torres, que também surgiu como shortstop.

Chisholm teve dificuldades em julho, rebatendo .198 com um OPS de .642 em 20 jogos, mas seu desempenho no pull-side — todos, exceto um, de seus 13 home runs nesta temporada foram no pull-side — deve se traduzir bem no Yankee Stadium com a varanda curta no campo direito.

Ele também acrescenta capacidade atlética a um time que está em 29º lugar em bases roubadas. O mais novo Yankee tem 22 roubos nesta temporada, cerca de metade do total de todo o elenco de Nova York, e métricas avançadas colocam seu valor de corrida de baserunning no 99º percentil entre as principais ligas.

A mudança provavelmente não será a última para Nova York, que está vasculhando o mercado em busca de ajuda para o bullpen.

Para adquirir Chisholm, os Yankees desistiram de um prospecto que estava curtindo uma temporada de sucesso em Agustin Ramírez. O catcher de 22 anos arrasou no arremesso Double-A, rebatendo .290 com um OPS de .942 e 16 home runs em 58 jogos antes de ser promovido para Triple-A no mês passado.

Serna, 22, está com média de rebatidas de .253/.341/444 com 13 home runs em 88 jogos na High-A. Abrahan Ramírez, 19, está com média de rebatidas de .348 com OPS de .960 em 49 jogos como novato, após duas temporadas na Liga Dominicana de Verão.

Informações de Alden Gonzalez, da ESPN, foram incluídas nesta reportagem.