Yankees e fãs do Mets lançam Haymakers em uma briga selvagem no jogo

A batalha de Nova York se espalhou pelas arquibancadas em um Yankees vs. Jogo do Mets no início desta semana… quando vários torcedores dos times entraram em uma briga selvagem no Yankee Stadium – e o caos foi todo capturado em vídeo!

A escaramuça aconteceu na noite de terça-feira… depois que o Mets derrotou o Pinstripes no primeiro jogo de sua série Subway de dois jogos.

Os fãs dos Yankees e do Mets entram em uma briga violenta depois que o Mets venceu a série contra o Yankees pic.twitter.com/tTE5db4wzV -Johnny (@tallyman2023) 25 de julho de 2024

Você pode ver em um vídeo filmado por um espectador… cerca de seis pessoas estiveram envolvidas na confusão – incluindo duas mulheres.

Enquanto as mulheres brigavam no chão… alguns homens estavam brigando por perto – quando, de repente, um dos torcedores dos Yankees perdeu a camisa e derrubou um torcedor do Mets no chão.

O soco acertou tão bem que várias pessoas na área aplaudiram ruidosamente. Até o cinegrafista gritou: “Foda-se ele! Foda-se!”

A segurança finalmente apareceu para acabar com as coisas… mas o homem com a camisa do Mets ainda fez isso com um torcedor diferente dos Yankees – até que cabeças mais frias, misericordiosamente, prevaleceram.

Não está claro se alguém sofreu ferimentos… mas o NYPD diz que nenhuma prisão foi feita – então parece que todos saíram bem.



