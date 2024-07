Yankees não conseguem fazer Mets pagar por Aaron Judge caminhar 4 vezes

NOVA YORK — A estratégia de arremesso do New York Mets contra Aaron Judge na terça-feira foi simples: arremessar em volta do rebatedor escaldante e fazer outra pessoa vencê-lo. Funcionou perfeitamente em uma vitória de 3-2 no Yankee Stadium para melhorar para 3-0 contra os Yankees nesta temporada com uma chance de varrer a série da temporada na quarta-feira.

O Mets deu walks para Judge em cada uma de suas quatro primeiras aparições no plate — a quarta vez intencionalmente — e o deixou na mão todas as vezes antes de ele ser eliminado no nono inning. Foi a quarta vez que Judge recebeu walks quatro vezes em sua carreira e a segunda vez em 2024. Os 79 walks de Judge nesta temporada o colocam em segundo lugar nas ligas principais — atrás apenas dos 81 do companheiro de equipe Juan Soto.

Judge entrou na noite com 2 de 6 com uma dupla e uma caminhada em sua carreira contra o titular do Mets, Jose Quintana. Ele viu 14 arremessos em suas três aparições no plate oposto a Quintana. Ele pegou um chamado strike e cometeu falta em outro arremesso. Os outros 12 arremessos foram bolas.

“Ele estava sendo cuidadoso, especialmente com o que Soto está fazendo na minha frente e o que temos feito o ano todo”, disse Judge, que está rebatendo .309 com 35 home runs e um OPS de 1.114 nesta temporada. “Eu acho que eles estão apenas tentando ser um pouco cuidadosos e você só precisa passar o bastão para a próxima vez.”

O juiz passou o bastão na terça-feira três vezes para o primeira base JD Davis, e Davis não conseguiu tirar vantagem. O veterano jogador de campo interno foi eliminado para encerrar o primeiro e o quinto innings. No meio tempo, ele entrou na dupla eliminação para encerrar o terceiro frame.

Davis estava na escalação rebatendo em quarto para conter o canhoto Quintana enquanto o técnico Aaron Boone continua a embaralhar a escalação para encontrar produção de jogadores que não se chamam Soto e Judge e com Giancarlo Stanton ainda a pelo menos alguns dias de retornar da lista de lesionados. Foi a primeira ação de Davis no jogo desde uma aparição como rebatedor emergente em 4 de julho e sua primeira partida desde 3 de julho.

“Só precisamos deixar o meio da nossa ordem um pouco mais estável”, disse Boone. “E espero que isso volte para prejudicar os times quando eles fizerem isso e os force a ir atrás de Aaron.”

O Mets escolheu intencionalmente dar walk para Judge com a primeira base aberta e um eliminado no sétimo inning para enfrentar o rebatedor emergente Ben Rice. O novato lutou, mas voou para concluir uma rebatida de oito arremessos. Anthony Volpe então foi para uma escolha do defensor para extinguir a ameaça.

“Não é realmente muito frustrante”, disse Judge. “Eu não me importaria com aquele dia quando ele viesse com uma vitória. Faz parte. É um jogo de equipe. Mesmo se eu tivesse ido 4-para-4 hoje, ainda poderíamos não vencer.”

Com o canhoto Jake Diekman na defesa, o Mets finalmente desafiou Judge na nona entrada após Soto trabalhar uma caminhada de quatro arremessos. Judge, após ver a falta de comando de Diekman contra Soto, pegou uma bola rápida no meio para começar a rebatida. Dois arremessos depois, Judge cometeu falta em uma mudança sobre o prato. Dois arremessos depois disso, Diekman o pegou olhando para uma bola rápida na zona para o terceiro strike.

“É difícil”, disse Judge, “mas preciso estar preparado para isso”.

Momentos depois, Rice foi eliminado, encerrando o jogo e deixando Soto na mão.