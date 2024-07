Zach Edey, do Grizzlies, é o favorito nas apostas de Novato do Ano

Zach Edey claramente causou uma boa primeira impressão da NBA nas casas de apostas.

Edey agora é o favorito consensual nas apostas para o prêmio de Novato do Ano após sua excelente estreia na liga de verão com o Memphis Grizzlies.

Um prospecto polarizador no draft por causa de dúvidas sobre como seu jogo seria transferido para o nível da NBA, Edey era considerado uma aposta improvável para o prêmio de Novato do Ano quando as apostas para o prêmio foram abertas no final do mês passado, com a ESPN BET oferecendo odds de até +2000 para o ex-astro da Purdue.

Mas dois dias depois de registrar um duplo-duplo contra o Jazz, Edey (+600) foi listado como co-favorito — junto com Alex Sarr, de Washington — para o prêmio de Novato do Ano na ESPN BET na manhã de quarta-feira.

Edey também tem +600 para Novato do Ano no DraftKings e no FanDuel e é um leve favorito sobre Sarr em ambas as casas de apostas.

Sarr, a escolha nº 2 no draft da NBA do mês passado, tem +650 no DraftKings e +700 no FanDuel. Zaccharie Risacher, escolhido em primeiro lugar no geral pelos Hawks, tem +700 no DraftKings e +750 tanto na ESPN BET quanto na FanDuel.

Edey, que se tornou o primeiro jogador em mais de 40 anos a ganhar o prêmio de melhor jogador universitário masculino do ano da Associated Press em temporadas consecutivas, foi levado por Memphis com a nona escolha e foi rotulado como uma “adequação especial” para os Grizzlies pelo gerente geral Zach Kleiman.

O Edey de 2,23 m certamente parecia especial na segunda-feira no jogo da liga de verão dos Grizzlies em Salt Lake City, terminando com 14 pontos, 15 rebotes e quatro bloqueios em 34 minutos. Ele também forçou a prorrogação com um tip-in no estouro do cronômetro, recebendo elogios do técnico dos Grizzlies, Taylor Jenkins.

“[There were] tantos sinais encorajadores do jogo da outra noite”, disse Jenkins no dia seguinte na transmissão da ESPN durante o jogo da liga de verão dos Grizzlies contra o Philadelphia 76ers. “Obviamente ele tem essa ponta. Só o fogo com que ele joga. … Vamos tentar expandir seu jogo um pouco mais. Acho que ele pode ser uma ameaça por dentro no poste, trazendo isso de volta um pouco.”

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.