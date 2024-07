Zach Edey é uma nova estrela em formação no horizonte da NBA, de acordo com os fãs

CQuem é Zach Edey? Outra estrela da NBA está em formação? Edey deixou uma boa impressão em seu Liga de Verão estreia pelo Memphis Grizzlies, mostrando que ele pode ser mais do que apenas um cara alto. Com 14 pontos, 15 rebotes e quatro bloqueios, incluindo uma dica que salvou o jogo, Edey provou que tem as habilidades necessárias para sustentar sua altura.

Em uma entrevista após o jogo, Edey expressou seu foco em se sentir confortável e aprender o básico na NBA. “É ótimo. Estou apenas tentando me sentir confortável, tentando aprender o sistema, tentando aprender como jogar com todos e me sentir confortável na quadra da NBA”, disse Edey.

Zach Edey impressiona no NBA Draft Combine

Seu desempenho de destaque foi contra o Utah Jazz Caminhante Kesslerum oponente formidável conhecido por sua habilidade de bloquear chutes. Edey viu isso como um desafio e tentou tirar o melhor proveito disso. “Ele é um grande jogador na NBA. Então (eu) estou apenas pegando isso e tentando tirar o melhor proveito disso,” Edey comentou.

EdeyO impacto de não se limitou à pontuação e à defesa; suas contribuições fora da bola também chamaram a atenção de fãs e analistas. @DraftDeeper destacou o potencial de Edey na NBA, enfatizando suas habilidades em definir telas, rebotes e bloqueios de arremessos. Essa versatilidade o torna um trunfo positivo para qualquer time da NBA, e Memphis parece ser uma ótima opção para ele.

Um vislumbre do sucesso futuro dos Grizzlies

Falando em forma, os fãs já estão imaginando a dinâmica entre Edey e a estrela dos Grizzlies Ja Morant. Com a sólida configuração de tela de Edey, há entusiasmo sobre como ele poderia criar oportunidades para Morant na quadra. @CDunning929 pintou um quadro vívido de defensores lutando para lidar com a velocidade de Morant e as telas de Edey, enfatizando a ameaça potencial que eles representam juntos.

Apesar de sua estreia promissora, Edey está ciente de que está longe de ser um produto acabado e precisará se ajustar à NBAestilo de jogo do. No entanto, seu forte começo deu um tom positivo para seu futuro na liga.

Edeyo desempenho de ‘s em seu Liga de Verão estreia fala muito sobre seu potencial como jogador da NBA. Embora ele possa ter áreas para melhorar, seu impacto em ambas as pontas da quadra e sua compatibilidade com o estilo de jogo dos Grizzlies sugerem um futuro brilhante para o jovem talento.