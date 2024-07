Zak Bagans compra acessório demoníaco original de ‘Conjuring 2’ para o Haunted Museum

Zak Bagans está evocando um adereço de filme assustador para adicionar ao seu Museu Assombrado… um demônio do filme de terror “Invocação do Mal 2”.

A estrela de “Ghost Adventures” disse ao TMZ… que ele acabou de colocar as mãos no adereço demoníaco original usado nas filmagens da sequência, projetado pelo diretor de ‘TC2’ James Wan e designer de efeitos especiais de maquiagem Justin Raleigh .

Os fãs de terror podem não reconhecer esse demônio … isso porque Zak diz que Wan decidiu mudar de assunto depois de filmar várias cenas com o demônio com chifres, girando na pós-produção e substituindo o demônio com chifres por Valak, a freira demoníaca.

E veja só… Zak diz que o adereço do filme se parece exatamente com o demônio com chifres que apareceu em seu sonho uma semana antes de ele comprar a famosa “Casa do Demônio” em Gary, Indiana… o foco de seu documentário de 2018.