Zhang Yufei espera que nadadores chineses sejam confiáveis ​​após testes frequentes

NANTERRE, França — Zhang Yufei espera que suas rivais internacionais acreditem que ela está competindo limpa depois que a estrela da natação chinesa estimou que fez entre 20 e 30 testes de drogas por mês antes das Olimpíadas de Paris.

“Não acho que haja um único atleta, chinês ou estrangeiro, que testaria positivo para doping. Eles não gostariam de destruir todo o trabalho duro que fizeram ao longo dos anos contra o doping”, Zhang disse aos repórteres em chinês na zona mista no sábado, quando ela foi a melhor classificada para a semifinal dos 100 metros borboleta.

Zhang disse que ela e seus companheiros de equipe fizeram testes de três a quatro dias por semana nos últimos meses que antecederam os Jogos de Paris e na esteira de um escândalo de doping envolvendo 23 nadadores chineses — incluindo Zhang — antes das Olimpíadas de Tóquio, três anos atrás. A Agência Mundial Antidoping manteve sua decisão de inocentar os nadadores que testaram positivo para um medicamento cardíaco proibido meses antes do início dos Jogos de Tóquio.

Ela venceu sua corrida preliminar durante o primeiro dia de competição de natação na Arena La Defense de Paris e depois teve o terceiro tempo mais rápido após as duas eliminatórias da semifinal na noite de sábado, indo para a final no domingo.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Mais tarde, no sábado à noite, Zhang fez parte da equipe chinesa de revezamento 4×100 metros que ganhou uma medalha de bronze atrás dos australianos vencedores da medalha de ouro e da equipe americana que levou a prata. O companheiro de equipe de revezamento de Zhang, Yang Junxuan, também estava na lista de nadadores chineses que testaram positivo. Eles conquistaram a primeira medalha chinesa de natação em Paris.

“Foi a primeira medalha na natação destes Jogos Olímpicos”, disse Zhang, sorrindo com a medalha pendurada no pescoço e um pôster especial que os medalhistas receberam.

Zhang disse que depois de sua primeira natação do dia ela está ansiosa sobre o que seus amigos e competidores no mundo da natação estão pensando sobre Zhang e outros da equipe chinesa.

Zhang disse que sentiu algum alívio por finalmente começar em Paris e, quando perguntada se tinha sido estressante, ela enfaticamente respondeu em inglês: “Claro!”

“Esta é uma competição maravilhosa. Sinto-me mais fácil, não mais fácil para a minha competição, apenas mais fácil para o meu humor”, disse Zhang, falando brevemente durante a entrevista em inglês. “Muitos fãs vieram assistir à nossa competição, então estou animado.”

Autoridades chinesas disseram que os nadadores testaram positivo por causa da contaminação de recipientes de especiarias na cozinha de um hotel onde parte da equipe chinesa ficou hospedada para uma competição nacional em janeiro de 2021. Autoridades antidoping americanas reclamaram, e o FBI está investigando a WADA com base em uma nova lei federal que permite que autoridades americanas processem doping globalmente.

Zhang ganhou quatro medalhas, incluindo duas de ouro, em Tóquio.

“Eu me dou muito bem com amigos de diferentes países e agora venho participar dos Jogos Olímpicos e estou muito preocupada que meus bons amigos olhem para mim com olhos coloridos e não queiram competir comigo ou assistir minhas corridas”, disse ela. “Estou mais preocupada que o povo francês não ache que os chineses merecem estar neste palco. Então eu me sentiria muito ofendida. Esta é apenas minha opinião pessoal, não em nome de todos. Também espero que todos sejam objetivos com olhos brilhantes para olhar para fatos objetivos.”

A World Aquatics, órgão regulador da natação, anunciou no início deste mês que os nadadores chineses estavam passando por testes extensivos antes das Olimpíadas. Onze dos atletas que testaram positivo estavam programados para competir aqui.

O diretor-geral da WADA, Olivier Niggli, foi pressionado pela mídia estatal chinesa na quinta-feira para abordar os testes dos chineses. O programa de testes de competição é supervisionado pela Agência Internacional de Testes financiada pelo COI, sediada em Lausanne, Suíça, então é separado da WADA.

“Acho que os nadadores chineses devem ficar felizes por poderem mostrar que foram testados tantas vezes”, disse Niggli.

A húngara Ajna Kesely disse depois de nadar os 400 metros livres que está focada em melhorar sua natação no grande palco e espera que o mesmo objetivo seja alcançado pelas chinesas.

Ela aprecia os protocolos de testes regulares e disse: “Se eles acham que está tudo bem e que é melhor provar que não usam nada, é uma boa ideia.”