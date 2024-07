Zhilei Zhang critica Anthony Joshua por evitá-lo: ‘Anote minhas palavras, ele não está lutando comigo’

Zhilei Zhang acredita que Anthony Joshua está se esquivando dele.

Em 2012, Zhang e Joshua se encontraram nas quartas de final das Olimpíadas, onde Joshua venceu por decisão a caminho de levar para casa a medalha de ouro. Desde então, Zhang tem se interessado em voltar a correr nas fileiras profissionais, mas mesmo depois de sua vitória por nocaute sobre Deontay Wilder em junho, “Big Bang” acha que é improvável que ele tenha uma chance de vingar essa derrota.

“Marquem o que eu digo, ele não está lutando comigo”, disse Zhang na quarta-feira A hora do MMA através de um tradutor. “Ele não vai lutar comigo, nunca. Porque depois dos Jogos Olímpicos de 2012, foi quando nós colidimos inicialmente. Depois disso, já se passaram tantos anos. Eu estava com a Matchroom [Boxing] e eu sei o que aconteceu. Não acho que ele vá lutar comigo. Meus empresários voaram para Londres e eu tive uma conversa. Então não acho que ele vá lutar comigo.

“Olhe para os oponentes anteriores dele. Francis Ngannou do UFC, Robert Helenius — não acho que ele tenha o que é preciso para me enfrentar. A maneira como ele escolhe seus oponentes diz muito sobre ele.”

Após a luta nas Olimpíadas, ambos os homens acumularam recordes profissionais impressionantes, com Zhang reivindicando o cinturão interino dos pesos pesados ​​da WBO e Joshua se tornando um bicampeão unificado dos pesos pesados. Por anos, Joshua pareceu ser a próxima grande novidade no boxe e Zhang diz que seu promotor, Eddie Hearn, da Matchroom Boxing, protegeu esse investimento.

“Eddie também não. Eles não querem isso”, disse Zhang. “Ele é uma galinha dos ovos de ouro para Eddie.

“O momento mais próximo que tivemos de fechar o acordo foi depois que AJ perdeu para Usyk e eu perdi para Filip Hrgovic na Arábia Saudita. Meus empresários receberam um convite, voaram para Londres para falar com eles e receberam um não.

“Não sei por quê. Não tenho um motivo. Esse é o problema dele. Mas se ele quiser lutar, estou dentro.”

Apesar de suas muitas realizações, Joshua também enfrentou duras críticas ao longo de muitos dos últimos anos. Depois de sofrer uma derrota surpreendente para Andy Ruiz em 2019, Joshua se tornou um lutador mais hesitante, apresentando performances mornas em muitas de suas próximas lutas. No entanto, desde que perdeu lutas consecutivas para Oleksandr Usyk, Joshua parece estar de volta à melhor forma, acumulando quatro vitórias consecutivas, três por interrupção. Mas Zhang diz que não pode ter certeza se Joshua está “de volta” ou se ele está simplesmente lutando contra uma competição superada.

“Talvez as pessoas digam que ele está de volta”, disse Zhang. “Ele nocauteou Ngannou em dois rounds, ele venceu Robert Helenius, o nocauteou, e ele venceu Jermaine Franklin, Otto Wallin. Não posso dizer que ele está de volta até que eu o encontre no ringue e o teste com meus punhos.”

Infelizmente para Zhang, isso não parece estar no horizonte tão cedo. Joshua luta com Daniel Dubois em setembro pelo título dos pesos pesados ​​da IBF, e se ele vencer, isso provavelmente configura uma luta indiscutível pelo título dos pesos pesados ​​com o vencedor da revanche Usyk vs. Tyson Fury, que acontece em algum momento no final deste ano.

Então, com Joshua fora do cardápio no momento, Zhang espera uma chance de um tipo diferente de redenção: vingar sua derrota por decisão majoritária para Joseph Parker em março.

“Estou olhando para os caras mais bem classificados”, disse Zhang. “Tyson Fury e Oleksandr Usyk estão definitivamente classificados como nº 1 e nº 2 no mundo, e estou procurando lutar com eles, com certeza. Se você descer no ranking, Agit Kabayel está bem classificado, então isso pode estar no meu radar também. [Or] Parker. Revanche.”