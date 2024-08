49ers, WR Brandon Aiyuk percebeu que eles são melhores juntos

SANTA CLARA, Califórnia — Nos momentos mais acalorados entre o San Francisco 49ers e o wide receiver Brandon Aiyuk, havia um sentimento inescapável de que cada lado queria sair da mesa acreditando que havia “vencido” a negociação.

Esse desejo levou a uma disputa de olhares que finalmente, felizmente, chegou ao fim na quinta-feira, quando os Niners e Aiyuk concordaram com um acordo de quatro anos e US$ 120 milhões que o manterá em San Francisco até a temporada de 2028, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN.

De acordo com fontes da liga, Aiyuk aceitou o mesmo acordo que estava em discussão desde 12 de agosto.

Depois de cerca de seis meses de idas e vindas públicas, demandas comerciais e acordos quase concluídos, os verdadeiros vencedores dessa batalha são a lógica e o bom senso.

Este não é necessariamente um casamento nascido do amor, mas sim da necessidade. Se os Niners quiserem ser legítimos concorrentes ao Super Bowl este ano e além, eles precisam do seu melhor recebedor puro no grupo. Se Aiyuk quiser continuar acumulando temporadas All-Pro e permanecer na disputa pelo anel do Super Bowl que ele perdeu por pouco no ano passado, ele precisa dos 49ers.

Apesar dos momentos difíceis e quase negociações que levaram a esse ponto, essa foi a conclusão que fez mais sentido, mesmo que ocasionalmente se perdesse em discussões sobre dólares e centavos ao longo do caminho.

Ao manter Aiyuk, os Niners fizeram o que sempre fazem nessa época do ano, contratando um de seus jogadores fundamentais para o longo prazo no final do verão. Eles fizeram isso anteriormente com o tight end George Kittle, o linebacker Fred Warner, o receiver Deebo Samuel Sr. e o defensive end Nick Bosa.

Todos, exceto Bosa, levaram menos tempo que Aiyuk, mas ficou claro por muito mais tempo do que apenas os últimos meses que esse era o resultado que os 49ers queriam. Já na reunião da liga de 2023 em Phoenix, os Niners já estavam rejeitando ofertas de troca por Aiyuk com o objetivo de contratá-lo a longo prazo.

Na época, Aiyuk vinha de uma sólida terceira temporada, na qual ele registrou 78 recepções para 1.015 jardas e oito touchdowns. Mas o técnico do 49ers, Kyle Shanahan, e o gerente geral John Lynch achavam que Aiyuk estava à beira de uma descoberta e acreditavam que ele daria outro passo com uma temporada completa emparelhado com o quarterback Brock Purdy.

Foi exatamente isso que aconteceu, pois Aiyuk rapidamente se tornou o alvo favorito de Purdy por causa de sua habilidade de vencer a cobertura individual e de zona, dominar o meio-campo e fazer jogadas profundas.

O resultado foi uma temporada de carreira na qual ele terminou com 75 recepções para 1.342 jardas (sétimo na NFL) e sete touchdowns, terminando em segundo na liga em jardas por recepção (17,9), primeiro em jardas por alvo (12,9) e terceiro em jardas por rota percorrida (3,26).

Filosoficamente, os Niners querem recompensar seus jogadores de primeira linha e reconhecer abertamente que preferem investir recursos em jogadores de posição de habilidade que marcam touchdowns do que, digamos, na linha ofensiva. Ambos os quais fizeram a recontratação de Aiyuk da maior importância, mesmo que seu preço tenha ficado um pouco mais alto do que os Niners queriam.

Talvez o novato Ricky Pearsall pudesse eventualmente se tornar um substituto capaz para Aiyuk, mas os Niners sabem por experiência própria que essa é uma proposta arriscada.

O San Francisco aprendeu da maneira mais difícil em 2020, quando trocou o defensive tackle DeForest Buckner porque seu preço ficou muito alto. Eles então usaram a escolha adquirida por Buckner no tackle Javon Kinlaw, um erro enorme que exigiu a assinatura de Javon Hargrave por um contrato de US$ 84 milhões para consertar esse problema.

Da perspectiva de Aiyuk, ficar com os Niners também foi o resultado racional. Ele é de Rocklin, Califórnia, a cerca de três horas de distância do Levi’s Stadium, cresceu como fã dos Niners e tem uma casa na Bay Area. Os 49ers são o único time que Aiyuk já conheceu, ele trabalhou seu caminho para sua função atual e exemplifica tudo o que os Niners querem em um wideout com seu bloqueio de corrida tenaz complementando sua habilidade de pegar passes.

Desde que Aiyuk entrou na liga em 2020, os Niners foram a pelo menos o NFC Championship Game em três dos quatro anos. Embora ele tenha que dividir a carga ofensiva com Samuel, Kittle e o running back Christian McCaffrey, entre outros, essa coleção de talentos também fornece muitas oportunidades individuais para Aiyuk no jogo de passes.

Essas chances se traduziram em sucesso, especialmente com Purdy no comando. Aiyuk e Purdy trabalharam bem juntos desde o momento em que Purdy assumiu na Semana 13 da temporada de 2022. Em 22 jogos da temporada regular juntos desde então, Aiyuk está em 10º lugar na NFL em jardas recebidas por jogo (77,5), terceiro em jardas por recepção (16,7), primeiro em jardas por alvo (11,8) e terceiro em jardas por rota percorrida (2,92).

Em 40 jogos antes de Purdy se tornar titular, Aiyuk foi alvo 6,4 vezes por jogo, quase a mesma quantidade que ele foi com Purdy como titular (6,5). Nesses jogos, Aiyuk teve uma média de 55,6 jardas de recepção, 13,3 jardas por recepção, 8,8 jardas por alvo e 1,8 jardas por rotas executadas.

Tudo isso quer dizer que, embora manter Aiyuk seja enorme para Purdy, é igualmente importante para Aiyuk ter alguma estabilidade com um quarterback com quem ele tem uma química forte. Isso é especialmente verdadeiro quando comparado com as situações incertas de quarterback de longo prazo para pretendentes a troca, como New England, Pittsburgh e Cleveland.

E embora Aiyuk possa ter estado em posição para uma carga de trabalho maior em outro lugar, seu novo contrato significa que ele deve ficar por perto tempo suficiente para eventualmente ascender à principal opção ofensiva do time enquanto outros seguem em frente. Isso pode explicar por que, apesar de supostamente haver mais verde do outro lado de times como os Patriots, Aiyuk não achou a grama de um tom mais escuro fora de San Francisco.

Demorou mais do que qualquer um dos lados gostaria, mas a conclusão continua a mesma: Aiyuk e os 49ers estão melhor juntos do que separados.