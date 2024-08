70 por cento de incapacidade do VA: Qual é a taxa atual de pagamento do VA de 70%?

Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é uma condição de saúde mental prevalente entre veteranos, com sintomas que variam de flashbacks e pesadelos a ansiedade severa e pensamentos incontroláveis. O Department of Veterans Affairs (VA) reconhece o impacto do TEPT na vida dos veteranos e oferece compensação por invalidez para aqueles que podem provar uma conexão de serviço com sua condição.

No entanto, obter a classificação de incapacidade apropriada do VA para TEPT pode ser desafiador, e os veteranos muitas vezes se deparam com classificações que não refletem totalmente a gravidade de sua condição.

Classificações de deficiência do VA para TEPT são atribuídos em 10%, 30%, 50%, 70% e 100%, dependendo do nível de comprometimento social e ocupacional do veterano. Infelizmente, muitos veteranos lutam para garantir uma classificação mais alta, especialmente a cobiçada classificação de 100%, em sua primeira reivindicação. Alcançar uma classificação de 100% requer uma reivindicação abrangente e bem documentada, apoiada por registros médicos, declarações de nexo e evidências de capacidade de ganho diminuída.

Quão difícil é passar de 70 para 100 VA por invalidez?

Para veteranos com uma classificação de 70% de TEPT, aumentá-la para 100% pode ser particularmente desafiador, mas não impossível. O VA oferece três métodos principais para veteranos buscarem uma classificação mais alta.

1. Apelar da decisão ou apresentar uma nova reclamação

Uma das abordagens mais diretas é apelar da decisão do VA sobre a reivindicação original. Veteranos têm até um ano após a classificação inicial ser atribuída para entrar com um recurso. Se essa janela tiver passado, entrar com uma nova reivindicação é uma opção. Em ambos os casos, apresentar evidências adicionais para fortalecer a reivindicação é crucial para melhorar as chances de receber uma decisão mais favorável.

2. Comprovar incapacidade individual para o trabalho (TDIU)

Outra forma de obter os benefícios de uma classificação de 100% é através de Incapacidade Total Baseada na Inempregabilidade Individual (TDIU). O TDIU está disponível para veteranos cujas deficiências relacionadas ao serviço os impedem de manter um emprego remunerado. Para se qualificar, os veteranos devem ter uma deficiência classificada como 60% ou mais, ou uma classificação combinada de 70% com uma condição classificada como 40% ou mais. Provar que o TEPT torna o veterano incapaz de trabalhar é essencial para garantir os benefícios do TDIU.

3. Solicite uma conexão de serviço secundário

Os veteranos também podem solicitar uma conexão de serviço secundário se seu TEPT tiver causado ou piorado outra condição. Por exemplo, se o TEPT tiver levado à depressão ou a problemas de saúde física, veteranos podem registrar uma nova reclamação para essas condições. Fornecer evidências da conexão entre as condições primárias e secundárias é essencial para vencer esta reivindicação.

Navegando por reivindicações e recursos do VA

Garantir a classificação de incapacidade VA apropriada para PTSD é vital para veteranos que buscam compensação. Seja apelando de uma decisão, buscando TDIU ou entrando com pedido de conexão de serviço secundário, construir um caso forte é crucial. Veteranos podem contatar serviços jurídicos especializados para garantir que recebam a compensação que merecem. Para obter assistência com suas reivindicações e recursos, entre em contato com 844-VET-LAWS para obter o suporte que você precisa.

Taxas atuais de compensação por invalidez para veteranos

O VA oferece compensação com base em classificações de incapacidade, que são ajustadas anualmente para corresponder aos ajustes de custo de vida da Previdência Social (COLA). Os veteranos podem encontrar o valor do pagamento mensal usando as tabelas de taxas de benefícios de compensação do VA, fatorando sua classificação de incapacidade e familiares dependentes. Por exemplo, um veterano com uma classificação de incapacidade de 70%, um cônjuge e três filhos dependentes menores de 18 anos receberiam uma taxa básica de $ 1.968,28 por mês, com valores adicionais para cada filho e quaisquer benefícios aplicáveis ​​ao cônjuge.