A alegação de adulteração do júri de Alex Murdaugh recebe atenção suprema

Alex Murdaughestá atualmente olhando para baixo duas sentenças de prisão perpétua… mas ele pode ter uma chance de liberdade com um novo julgamento por homicídio… porque o tribunal superior da Carolina do Sul concordou em ouvir alegações de adulteração do júri.

Os advogados de Murdaugh alegaram que o secretário do tribunal do condado de Colleton, Rebeca Colinamexeu com o júri durante o explosivo julgamento de 6 semanas em março de 2023… que terminou com o ex-advogado sendo considerado culpado do assassinato de sua esposa e filho.

Hill pode ter tido sua própria agenda – ela supostamente disse aos jurados para não acreditarem no testemunho emocional de Murdaugh, tudo para garantir que ele fosse condenado. Por que? Os advogados de Murdaugh afirmam que ela queria lucrar com seu livro publicado por ela mesma, “Behind the Doors of Justice: The Murdaugh Murders”.

Depois que a WCSC-TV informou que Hill admitiu ter plagiado uma seção, o livro de Hill foi arrancado das prateleiras. Ela então renunciou ao cargo em março de 2024, quando a Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul lançou uma investigação sobre as alegações de que ela usou seu cargo eleito para ganho pessoal.