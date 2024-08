A americana Olivia Reeves ganha o raro ouro olímpico no levantamento de peso

PARIS — Olivia Reeves tentou tratar as Olimpíadas como apenas mais uma competição. Não funcionou.

Também não importava.

Com nervosismo ou não, Reeves conquistou a primeira medalha de ouro olímpica dos Estados Unidos no levantamento de peso em 24 anos na sexta-feira, nos Jogos de Paris.

“Sentir o peso desta competição é diferente das outras”, ela disse. “Eu meio que sabia que haveria lágrimas, boas ou ruins.”

Houve boas lágrimas depois que Reeves levantou 117 quilos (258 libras) no arranque e 145 kg (320 libras) no arremesso para um total de 262 kg para vencer Mari Leivis Sanchez da Colômbia por 5 kg na divisão feminina de 71 kg. Angie Dajomes do Equador levou o bronze.

Reeves, de Hixson, Tennessee, disse que, apesar de sua tentativa de tratar as Olimpíadas como apenas mais um evento, “fiquei mais nervosa do que todos os outros, então não funcionou”.

Ela parecia calma durante a competição, mas enxugou as lágrimas durante a cerimônia de medalhas e respirou fundo enquanto o hino dos EUA tocava.

“Já ouvi o hino nacional antes. Já estive no pódio antes”, disse ela. “Mas estas são as Olimpíadas, e estar aqui, ser campeã olímpica ainda não caiu a ficha. Não tenho muita certeza, mas estou tentando processar isso.”

Reeves escolheu pesos iniciais mais altos do que seus oponentes em ambas as partes da competição e completou seus primeiros cinco levantamentos. Seu único levantamento fracassado veio em uma tentativa de arremesso de 150 kg com a medalha de ouro já conquistada.

Os EUA ganharam pela última vez uma medalha de ouro olímpica no levantamento de peso em Sydney em 2000, quando Tara Nott venceu a divisão feminina mais leve. Essa foi a primeira Olimpíada a incluir o levantamento de peso feminino no programa.

“Espero que isso possa inspirar qualquer jovem que queira fazer isso. Acho que ser uma representante neste esporte significa muito, e tenho orgulho de ter esse papel”, disse Reeves.

O ouro de Reeves veio depois de uma histórica medalha de bronze para Hampton Morris na quarta-feira, a primeira medalha olímpica de qualquer tipo para um levantador de peso masculino dos EUA desde os Jogos de Los Angeles de 1984.

Anteriormente, Karlos Nasar, da Bulgária, ganhou o ouro no levantamento de peso nas Olimpíadas e quebrou dois recordes mundiais pouco mais de um ano depois que uma pia de hotel caiu sobre ele e rompeu seu tendão de Aquiles esquerdo.

Nasar estava tomando banho na noite anterior a uma cerimônia de premiação em maio de 2023 quando pegou xampu e pressionou, fazendo com que a pia caísse da parede em cima dele. Depois de passar por uma cirurgia de emergência e ficar seis meses sem fazer nada, ele voltou ao levantamento de peso em dezembro e estabeleceu o recorde mundial de arremesso e arremesso que ele superou neste evento.

“Eu acreditei, e imaginei em minha mente vir aqui depois do acidente e ganhar o título olímpico”, disse Nasar por meio de um intérprete. “Foi muito difícil porque não consegui me mover por meses. Mas tenho um poder muito forte para fazer isso.”

Nasar, natural de Paris, levantou 180 quilos (397 libras) no arranque e um recorde mundial de 224 quilos (494 libras) no arremesso para vencer a divisão masculina de 89 quilos em sua estreia olímpica com uma pontuação de 404 — também um recorde mundial.

“Este lugar é muito especial na minha vida”, disse Nasar, 21. “Eu nasci aqui e fui campeão olímpico aqui.”

Questionado sobre um incidente envolvendo uma longa perseguição policial dois anos atrás, Nasar não quis discutir o assunto, mas disse: “Não foi o único incidente nos últimos dois anos para mim. … Mas claramente eu cresci muito nesses dois anos.”

Yeison López, da Colômbia, ficou com a prata e Antonino Pizzolato, da Itália, levou o bronze.

O evento, que uniu os 81 e 96 quilos como parte de uma redução de classes de peso de Tóquio em 2021, não foi para os fracos de coração, com vários levantadores de peso sofrendo dores durante o curso da competição. Karim Abokahla, do Egito, agarrou seu bíceps direito em dois levantamentos consecutivos e recebeu atenção médica por vários minutos para uma lesão que o deixou fora do caminho no meio do caminho.