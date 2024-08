A arrecadação de fundos ‘Swifties’ para famílias de vítimas de esfaqueamento no Reino Unido chega a meio milhão

Uma arrecadação de fundos para as famílias das três meninas que morreram no Taylor Swift Uma festa dançante temática em Southport, na Inglaterra, está ganhando força – chegando a quase meio milhão de dólares.

Cristina Jones dar Holly Goldring do Grupo Taylor Swift do Reino Unido e da UE no Facebook iniciou um Apenas dando uma arrecadação de fundos isso ultrapassou sua meta OG de £ 13.000 ($ 16.555), com £ 342.867 ($ 436.623) arrecadados até agora no momento em que este artigo foi escrito.