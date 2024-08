A atriz pornô Abella Danger fala sobre sua semelhança com a atleta olímpica Ewa Swoboda

Ewa Swoboda ganhou popularidade nestes Jogos Olímpicos de Paris 2024 quando ela fez uma saudação na pista de atletismo antes do início de sua prova de velocidade.

A atleta polonesa fez uma saudação militar para a direita, mas pensou um pouco, fez um gesto de arrependimento e mudou a saudação, desta vez para a esquerda, de onde a acompanhou com um sorriso.

No entanto, Liberdade está principalmente nas manchetes devido à sua semelhança com estrelas adultas Perigo de Abella. Isso causou tanto rebuliço que a última teve que recorrer à sua conta privada no ‘X’ para comentar sobre essa semelhança.

“Por que todo mundo continua me enviando isso, uma atleta olímpica literal sendo comparada a mim? Eu não sou nenhuma merda e rezo para que ela não veja isso porque ela é 10 vezes mais bonita e talentosa do que eu.” Perigo de Abella escreveu.

A popularidade de Swoboda está aumentando

A popularidade de Swoboda cresceu exponencialmente muito mais fora das pistas do que dentro delas (ela alcançou quase 800.000 seguidores no Instagram).

A atleta nascida em Zory ficou de fora da final dos 4×100 metros feminino, quando a Polônia foi eliminada ao se classificar em sexto lugar, e também teve azar nos 100 metros ao terminar em quarto nas semifinais e não se classificar para a briga pelas medalhas.