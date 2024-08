A boxeadora olímpica Imane Khelif desaba em lágrimas após a vitória, semana de polêmica

O adorável Khelif teve uma semana muito emocionante… com toneladas de pessoas online questionando seu gênero e xingando-a – e ela revelou tudo após sua vitória nas quartas de final.

Imane Khelif começa a chorar após sua vitória, avançando para as semifinais mesmo depois de milhões de pessoas dizerem coisas cruéis e odiosas sobre ela online. Sua força e resiliência são inacreditáveis.

Assista ao vídeo, Imane sai do ringue e sua equipe tem que confortá-la – com soluços violentos percorrendo seu corpo. Não se trata apenas da punição no ringue, obviamente… trata-se de toda a pressão também.