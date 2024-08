A campanha de Harris não quer que o DNC vá muito para Hollywood, limitando o envolvimento de celebridades

Grandes celebridades estão trabalhando nos bastidores para garantir aparições de destaque na próxima Convenção Nacional Democrata… mas o Kamala Harris a campanha não está agradando a todos… por medo de fazer o DNC parecer muito hollywoodiano.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… que a campanha Harris-Walz quer ser inteligente em relação ao envolvimento de celebridades e está trabalhando duro para evitar que o DNC com sede em Chicago seja pintado como um evento da “elite liberal de Hollywood”.

Nossas fontes dizem que a campanha parece Hillary Clinton deu às celebridades uma plataforma muito grande em 2016 e o ​​tiro saiu pela culatra para ela … e eles não querem exagerar no aspecto de Hollywood a ponto de desanimar as pessoas comuns.

Em outras palavras, NÃO é quanto mais, melhor no que diz respeito às aparições de celebridades. Em vez disso, as nossas fontes dizem que o DNC e a campanha Harris-Walz estão a ser mais estratégicos e selectivos… e a escolher os seus lugares com oradores e artistas famosos que façam sentido.

Será interessante ver quem será convidado para o DNC quando a poeira baixar. Nossas fontes dizem que os planos ainda estão sendo finalizados e muitos grandes artistas estão disputando vagas em convenções e seus próprios eventos de campanha com Harris e Walz.

Quando Presidente Biden desistiu da corrida e endossado por Harrisfomos informados de que seu pessoal foi inundado com perguntas de celebridades e músicos de primeira linha que queriam se envolver em sua campanha e no DNC.

Mas, com a preocupação de transformar o DNC numa produção de Hollywood, parece que a campanha de Harris-Walz terá de fazer algumas escolhas difíceis… e afastar muitas celebridades.

Entramos em contato com a campanha Harris For President e com o porta-voz sênior Adriane Elrod diz ao TMZ … “Estamos vivendo no ambiente de mídia mais personalizado de todos os tempos, por isso é crucial aproveitarmos a excitação incomparável em torno desta chapa histórica, fazendo tudo o que pudermos para chegar aos eleitores que decidirão esta eleição.”

Elrod acrescenta… “As celebridades trazem novos eleitores para o grupo, falando autenticamente às suas bases de fãs sobre a eleição e as questões em jogo de maneiras que só elas podem.”

Nós sabemos João Lenda fará parte do programa, embora não saibamos se ele falará ou se apresentará.