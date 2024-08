A campanha de Kamala Harris não alcançou Kai Cena para colaboração, dizem fontes

Estrela de streaming Kai Cena está chateado por estar recebendo ligações do Serviço Secreto, porque Kamala Harris ‘ quer colaborar com ele… mas nos disseram que isso está longe de ser verdade.

Kai foi ao ar com um discurso furioso sobre a política e o Serviço Secreto intrometendo-se em seu mundo – mas ninguém da campanha de Harris para presidente entrou em contato com Kai ou sua equipe… uma fonte com conhecimento da situação disse ao TMZ.

Quanto ao motivo pelo qual o Serviço Secreto o contataria… fomos informados de que a equipe de Kai esteve em contato com uma organização terceirizada com laços informais com a equipe de convenções do DNC. Fala-se que ele possivelmente fará algo quando a convenção começar em Chicago no final deste mês, mas não está claro como seria.