A campeã olímpica Lydia Ko vence o Aberto Britânico Feminino na casa do golfe e conquista o terceiro título importante

ST. ANDREWS, Escócia — Lydia Ko conquistou seu terceiro título importante — e o primeiro em oito anos — ao se libertar de um impasse de talentos de classe mundial para vencer o Aberto Britânico Feminino na casa do golfe no domingo, coroando um verão em que ela também levou o ouro nos Jogos Olímpicos.

A neozelandesa de 27 anos acertou uma tacada de birdie da esquerda para a direita no famoso buraco 18 do Old Course em St. Andrews para fazer 3 abaixo do par (69) e então teve que esperar para terminar à frente da primeira colocada Nelly Korda, da atual campeã Lilia Vu e do bicampeão Jiyai Shin.

Escolhas do editor

O quarteto de antigos ou atuais nº 1s dividiu a liderança em um ponto na reta final de uma emocionante rodada final disputada em condições frias, tempestuosas e úmidas antes de terminar com sol.

Ko já havia terminado sua rodada e estava esperando perto do green 18, fazendo alongamentos enquanto usava protetores de ouvido, quando Vu alinhou um putt de 20 pés para birdie que precisava entrar para forçar um playoff. Não deu certo, e Vu finalmente fez bogey para atirar 73 e cair para 5 abaixo do total ao lado de Korda, Shin e também Ruoning Yin.

Foi um verão dourado para Ko, que se classificou para o Hall da Fama ao ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris e agora tem o prêmio máximo do esporte: um grande título de campeonato na casa do golfe.

Seu último grande torneio foi no Chevron Championship em 2016. Um ano antes, ela venceu o Evian Championship como uma prodígio de 18 anos.