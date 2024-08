A causa da morte de Richard Simmons supostamente devido a uma queda em casa

Guru de fitness Richard Simmons‘ quedas enquanto estava em casa contribuíram para sua morte … algo que o legista supostamente compartilhou com o irmão de Richard.

Lenny Simmons diz que recebeu uma ligação do Gabinete do Examinador Médico do Condado de LA, e eles lhe disseram: “A morte de Richard foi acidental devido a complicações de quedas e doenças cardíacas como fator contribuinte” … de acordo com o porta-voz da família Simmons Tom Estey.

O TMZ confirmou a informação com Estey – alinhando-se com a história que divulgamos no mês passado sobre os últimos dias de Richard. Como informamos, ei Caiu no banheiro dele na noite de seu aniversário de 76 anos, e quando sua governanta veio ajudá-lo… ele recusou atendimento médico.



Após a autópsia em julho, o Gabinete do ME adiou uma conclusão oficial sobre a morte de Richard, enquanto se aguarda os resultados toxicológicos.

O legista ainda não divulgou seu relatório, mas obviamente avisou o irmão de Richard.

TMZ contou a história … Richard estava encontrado morto em sua casa em Hollywood Hills por sua governanta em 13 de julho.

Os primeiros respondentes foram chamados ao local, onde ele foi declarado morto apenas um dia depois de seu aniversário.



Fontes policiais observaram em julho que os policiais inicialmente não suspeitaram de crime… e estavam investigando a morte como natural.

Richard disparou para a fama depois de lançar The Anatomy Asylum – mais tarde renomeado como Slimmons – e uma série de fitas e DVDs de fitness, incluindo “Sweatin’ to the Oldies”, “Party off the Pounds”, “Blast Off”, “Pump and Sweat ” “Tonin’ Uptown”, “Tonin’ Downtown”, etc.



Ele frequentemente se retratava em várias aparições na TV, incluindo uma temporada de 72 episódios em “General Hospital”.





Richard notavelmente deu um passo atrás nos holofotes nos anos que antecederam sua morte… o que exploramos em “TMZ Investigates: What Happened to Richard Simmons”.



