A conexão do atleta olímpico Freddie Crittenden com Kurt Warner

SAINT-DENIS, França — Ao sair da pista roxa no Stade de France na quarta-feira, o corredor de barreiras americano Freddie Crittenden viu dois rostos familiares antes de desaparecer no túnel.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Elas pertenciam ao seu tio Kurt e à tia B.

O resto do mundo os conhece como Kurt e Brenda Warner. Sim, aquele Kurt Warner. O mesmo Kurt Warner que levou o então St. Louis Rams a um Super Bowl há quase 25 anos, a caminho de ganhar dois prêmios NFL MVP e ganhar um lugar no Pro Football Hall of Fame.

“Meu tio, ele é muito emotivo”, disse Crittenden. “Ele estava tipo, ‘Vou te dar um abraço, mas não posso falar muito porque vou começar a chorar.'”

Com uma corrida para ir em sua busca por uma medalha olímpica, Crittenden, de 30 anos, não poderia ter isso. As lágrimas não podem vir até que sua missão esteja concluída.

“Eu pensei: ‘Preciso ir antes que vocês me façam chorar'”, disse Crittenden aos Warners, seus parentes em relação à esposa, que teve seu primeiro filho com Crittenden há três semanas.

Ao se despedir dos Warners, Crittenden saiu como finalista olímpico. Sua performance de 13,23 segundos na semifinal dos 110 metros com barreiras de quarta-feira momentos antes foi boa o suficiente para terminar em segundo em sua bateria, qualificando-o automaticamente para a final de quinta-feira ao lado dos americanos Grant Holloway e Daniel Roberts.

Jogos Olímpicos de Verão de 2024 Fique por dentro de todos os esportes: • Agendar: Encontre seu evento favorito

• Rastreador de medalhas: Total de cada país

• PERGUNTAS FREQUENTES: Tudo o que você precisa saber

• Mais conteúdo das Olimpíadas

“Estou tentando não deixar que aqueles [emotions] acontecer agora porque estou apenas tentando guardar toda a minha energia para as rodadas”, disse Crittenden. “Eles provavelmente sairão [Thursday] para ser honesto. Aconteça o que acontecer, você me verá em algum lugar.”

Ninguém culparia o corredor de obstáculos se ele deixasse as obras de água correrem um pouco prematuramente, no entanto. Afinal, Crittenden teve uma jornada difícil para chegar às Olimpíadas. Em um ponto, ele era professor substituto enquanto simultaneamente perseguia seus sonhos para Paris. Um atleta não patrocinado, ele também passou um tempo acumulando treinamento em turnos em depósitos e varejistas de videogame.

Então, depois de tudo o que foi preciso para se classificar para esta viagem a Paris, um dia antes de sua primeira bateria nas primeiras Olimpíadas, Crittenden se machucou.

Nossas histórias olímpicas favoritas • Como as estrelas jovens lucraram com a nova fama

• Salif Mane inspirado por seu falecido pai

• O legado irrefutável de Simone Biles

• Após nove medalhas de ouro, Ledecky ainda não terminou

• Equipe de polo aquático dos EUA se une após tragédias

Mais conteúdo das Olimpíadas

Uma lesão repentina no adutor direito causou tanta dor a Crittenden que ele tomou a difícil decisão de correr sua primeira corrida apenas o suficiente para chegar à rodada de repescagem. Isso significava ir devagar — não muito longe da velocidade de corrida — e tentar evitar bater em qualquer obstáculo, enquanto tentava também demonstrar que estava se esforçando.

“Meu corpo não estava aguentando e eu queria ter certeza de que teria mais um dia para realmente tentar”, disse Crittenden.

Sua bateria de abertura resultou em uma exibição de 18,27 segundos, quase cinco segundos mais lento que seus concorrentes. Menos de uma hora após a bateria, oficiais do COI e da World Athletics checaram com a equipe médica da equipe dos EUA para ter certeza de que ele não estava fingindo a lesão. Aprovando o que lhes foi dito, todos os oficiais necessários o liberaram para continuar competindo.

Movimento de QI 200. Freddie Crittenden corre através de sua bateria de obstáculos sabendo que ele se qualificará automaticamente para a rodada de repescagem. 🧠 #OlimpíadasDeParis foto.twitter.com/XavgR7DMev — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 4 de agosto de 2024

Crittenden acredita que se beneficiou da oportunidade extra de provar a si mesmo na rodada de repescagem. Seus tempos também mostraram isso.

“Se eu estiver em uma linha de largada olímpica, quero ser capaz de simplesmente acelerar e ver o que consigo fazer”, disse Crittenden. “E, felizmente, houve uma rodada de repescagem e eu consegui fazer isso e funcionou muito bem para mim.”

Crittenden venceu a repescagem de terça-feira, correndo em 13,42 segundos. Isso o levou à semifinal de quarta-feira.

“Eu nunca usei tanta fita na minha vida”, disse Crittenden, apontando para a fita KT da marca Team USA que descia por parte de sua perna direita. “E eu tenho uma manga de compressão, e nós temos muita coisa acontecendo com creme e todo o adesivo.

Da repescagem à final olímpica! Freddie Crittenden é um gênio. 🧠#OlimpíadasDeParis 📺 NBC e Pavão foto.twitter.com/HLRvvLePrC — NBC Olimpíadas e Paralimpíadas (@NBCOlympics) 7 de agosto de 2024

“Mas meu adutor está ótimo, e agora estou trabalhando em todas as outras coisas que foram [overcompensated]e apenas tentando garantir que meu corpo esteja trabalhando junto e funcionando. Sinto-me bem agora. E agora é só controlar a fadiga.”

Ele disse que não acredita que a perspectiva de correr três dias seguidos será tão desgastante fisicamente quanto será mentalmente.

“O esforço real da corrida não foi muito para mim”, disse Crittenden. “É só para ter certeza de que estou me recuperando, saudável e pronto para ir de novo.”

Tudo isso explica por que Crittenden espera que o tio Kurt e a tia B possam ser como ele e permanecerem equilibrados por mais um pouco; pelo menos até ele cruzar a linha de chegada pela última vez nestas Olimpíadas.