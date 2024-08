A controvérsia do quarterback dos Steelers termina: Mike Tomlin nomeia titular da Semana 1… e os fãs estão divididos

Russel Wilson – O que é Russel Wilson? foi oficialmente nomeado o quarterback titular para o jogo da Semana 1 do Pittsburgh Steelers contra o Atlanta Falcons. O técnico principal do Steelers Mike Tomlin fez o anúncio na quarta-feira, decidindo acabar com o suspense antes do planejado inicialmente.

A decisão de Tomlin veio após a performance de Wilson na final da pré-temporada, onde ele jogou uma série e levou o time a um touchdown. Esta foi uma melhora significativa em relação aos seus jogos anteriores da pré-temporada, onde ele lutou para encontrar a end zone. Apesar das performances decepcionantes de Wilson com o Denver Broncos nas últimas duas temporadas, os Steelers estão otimistas de que seu novo começo em Pittsburgh levará a melhores resultados.

Robert Griffin III provoca vídeo de treinamento de Russell Wilson

Wilson, que assinou um contrato de um ano com os Steelers após ser dispensado pelos Broncos, completou 10 de 12 passes para 73 jardas durante a pré-temporada de 2024. Ele não registrou nenhum touchdown ou interceptação, mas sua eficiência durante os jogos o ajudou a garantir a posição de titular.

Wilson garante vaga de quarterback titular para o primeiro jogo dos Steelers

Durante todo o training camp, Wilson enfrentou a competição do ex-quarterback do Chicago Bears, Justin Fields. Tomlin deu a entender que Wilson tinha vantagem, afirmando: “Eu apenas pensei que seria apropriado nomear um quarterback titular neste momento. Fazer isso antes poderia ter desvalorizado o trabalho de desenvolvimento que alcançamos.”

Tomlin também reconheceu as fortes performances de Wilson e Fields, elogiando seu profissionalismo e jogo. Ele descreveu a decisão de nomear Wilson como titular como “difícil de uma forma positivarefletindo a natureza competitiva do acampamento.

Na temporada passada, Wilson lançou para mais de 3.000 jardas e 26 touchdowns. Ao longo de sua carreira de 12 anos na NFL, ele acumulou 43.653 jardas de passe, 334 touchdowns e 106 interceptações. Além disso, Wilson levou o Seattle Seahawks a uma vitória no Super Bowl XLVIII em 2013.

Com a vaga de titular agora garantida, Wilson está pronto para reverter suas dificuldades recentes e causar um impacto significativo com os Steelers. O time e seus fãs estão esperançosos de que a experiência e o talento de Wilson os ajudarão a ter uma temporada de sucesso.

Mas os fãs estão divididos, com alguns achando que Fields teria sido uma opção melhor: