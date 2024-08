A crítica de Josh Shapiro sobre ‘Suicídio’ causou alvoroço na família e pode ter prejudicado as chances de vice-presidente

Governador Josh Shapiro As ações do procurador-geral da Pensilvânia provocaram indignação entre a família de uma mulher morta – e podem ter atrapalhado sua candidatura a vice-presidente.

Avancemos para 2022… Shapiro – então AG da PA – e seu escritório analisaram o caso e reforçaram a determinação de suicídio. Mas houve rumores não verificados de que Shapiro tinha um conflito de interesses – um relacionamento com a família do noivo de Greenberg – então o caso foi encaminhado de volta ao promotor público da Filadélfia.

Agora, alguns estão apontando a forma como Shapiro lidou com o caso como a razão pela qual ele foi preterido para a candidatura a vice-presidente… com Kamala Harris escolhendo Governador de Minnesota Tim Walz em vez de.

A família de Ellen expressou repetidamente indignação com a causa oficial da morte… com sua mãe Sandra criticando publicamente Shapiro quando ele anunciou pela primeira vez que estava concorrendo a governador… alegando que ele fez pouco nos quatro anos como AG para lidar adequadamente com o caso.