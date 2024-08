A defesa dos Cowboys é duramente atingida pela lesão chocante do cornerback All-Pro

EO Dallas Cowboys sofreu um grande golpe em sua defesa com a notícia de que o cornerback All-Pro Da Ron Bland (Tradução em Português) ficará afastado por 6 a 8 semanas devido a uma fratura por estresse no pé. A lesão, que ocorreu perto do fim do campo de treinamento em Oxnard, exigirá cirurgia, e Dallas anunciou no sábado que Bland ficará fora por até dois meses.

Bland, que liderou a NFL com nove interceptações na temporada passada — incluindo um recorde da NFL de cinco retornados para touchdowns — sentiu desconforto no pé durante o treino na quarta-feira. Imagens subsequentes revelaram a fratura por estresse, levando à decisão pela cirurgia. Os Cowboys confirmaram em um comunicado que o cronograma de recuperação de Bland é estimado em 6 a 8 semanas.

Esta lesão deixa os Cowboys com um vazio significativo em sua secundária, especialmente com Trevon Diggs ainda se recuperando de uma lesão do ligamento cruzado anterior que o manteve fora da maior parte da temporada de 2023. Embora Diggs tenha retornado aos treinos, o time tem sido cauteloso, limitando suas repetições enquanto continua sua recuperação.

Sem Bland, a profundidade do cornerback dos Cowboys está pronta para ser testada. A equipe atualmente tem Escavaçõesveterano Jourdan Lewise adições recentes como Andrew Booth, o novato Caelen Carson e o jogador do segundo ano Eric Scott. O elenco também inclui Kemon Hall, Josh DeBerry, Josh Butler e o craque dos times especiais CJ Goodwin.

Lesão de Bland deixa Cowboys com falta de jogadores secundários para a temporada de 2024

A ausência de Bland é particularmente desafiadora dada a decisão dos Cowboys de seguir em frente sem o veterano corner Stephon Gilmoreque assinou com Minnesota nesta offseason. Dallas esperava contar com Bland e Diggs como seus principais corners este ano, mas agora eles terão para pesquisar mais profundamente em seu mapa de profundidade em busca de uma substituição.

Escolha da quinta rodada Caelen Carson e Andrew Boothadquiridos por meio de troca no início de agosto, são candidatos em potencial para preencher a ausência de Bland.

Perder um jogador do calibre de Bland é um golpe significativo para os Cowboys, que estavam contando com ele para ser uma parte fundamental de sua defesa. Com uma offseason anormalmente tranquila atrás deles, o time pode precisar fazer um movimento para reforçar sua secundária enquanto se prepara para a temporada de 2024.