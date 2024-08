A equipe dos EUA se inclina para a identidade para a rodada de medalhas das Olimpíadas

PARIS — Distrações estão por toda parte em Paris e a pressão das Olimpíadas, entrando nesta corrida final estressante, está aumentando. A equipe dos EUA começa sua semana decisiva com um mantra básico: mantenha a simplicidade e mantenha sua identidade.

Depois de jogar três partidas em um período de 14 dias, os americanos precisarão vencer três em um período de cinco dias, começando na terça-feira nas quartas de final contra o Brasil (15h30 horário do leste dos EUA/12h30 horário do Pacífico) para levar para casa seu quinto ouro consecutivo.

No último mês, eles aprimoraram um estilo que os levou a um recorde perfeito de 8-0, incluindo exibições. Enquanto faziam os preparativos finais na segunda-feira, havia uma mentalidade coletiva para manter o plano.

“Sabemos o que vence uma partida da FIBA”, disse o técnico da equipe dos EUA, Steve Kerr, referindo-se às regras internacionais aplicadas nas Olimpíadas.

“Estamos completamente focados na nossa defesa… e a beleza do nosso time e o talento, a profundidade do nosso talento é que, de um jogo para o outro, temos muitos caras que têm a capacidade de continuar jogando.”

Descasque todas as análises e pequenos dramas de escalações iniciais e tempo de jogo e isso é essencialmente tudo o que o Time EUA faz. Kerr trabalhou para desenvolver combinações de escalações que geralmente são defesa primeiro e então os EUA não executam nenhum tipo de ataque complicado, eles basicamente apenas compartilham a bola e se inclinam para quem estiver em alta.

Três jogadores diferentes — Kevin Durant, Bam Adebayo e Anthony Edwards — lideraram o Time EUA em pontuação nos três jogos até agora na França. Todos eles saem do banco.

Dez jogadores diferentes têm uma média de pelo menos sete pontos por jogo. Todos os dez têm uma média de pelo menos seis arremessos por jogo e nenhum tem uma média de mais de 10. Isso levou a uma eficiência excelente, eles estão arremessando 54% como um time.

“É assim que podemos sobrecarregar os times. É que todos têm que estar prontos para o seu momento, seja ele qual for”, disse Stephen Curry, que tem tido dificuldades para arremessar a bola nas Olimpíadas (32% no geral), mas isso não desacelerou o time.

“Acho que é um desafio porque você não sabe de um quarto para o outro, de um jogo para o outro, quem vai ser (mas) é uma maneira divertida de jogar. Se você está convencido de ‘vamos apenas vencer o jogo de basquete’ e depois disso, quem se importa com a aparência.”

O que parece defensivamente é que os EUA estão segurando seus oponentes em 40% de arremessos e apenas 29% em 3 pontos. Eles estão criando uma combinação de 16 roubos e bloqueios por jogo.

Kerr tem 11 jogadores no elenco, com média entre 18 e 22 minutos, e ele prioriza o tamanho, preferindo escalar três pivôs em sua rotação na maior parte do tempo.

E isso não vai mudar. Embora os americanos não tenham a vantagem de muitos de seus oponentes nas Olimpíadas quando se trata dos anos de experiência de núcleos de outros países jogando juntos, tudo o que a equipe técnica fez no último mês foi proposital para chegar a um plano de jogo confiável e eles querem continuar com ele.

“É importante se concentrar em manter essa identidade agora que você está jogando contra os melhores times”, disse Kerr.

Na preparação para o Brasil, que avançou para as quartas de final pela diferença de pontos após passar pela fase de grupos com um histórico de 1-2, o foco tem sido os rebotes.

Os EUA foram marginalmente superados em rebotes por seus oponentes até agora, 124-123, mas têm permitido 14 rebotes ofensivos por jogo. O Brasil tem uma média de 13 rebotes ofensivos por jogo e Kerr disse que espera que eles tentem “destruir” os americanos nos rebotes.

Mas, embora esse possa ser um foco, não há planos para alterar radicalmente o plano de jogo.

“Olhando para frente, nós apenas mantemos a coisa principal como a coisa principal”, disse Adebayo, referindo-se a um ditado famoso com seu Miami Heat. “Podemos tornar o jogo realmente simples para nós porque somos muito talentosos. Todo mundo tem a mentalidade certa.”