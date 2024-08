A Espanha pode fazer história com a primeira dobradinha Olímpica-Copa do Mundo?

Por 28 anos, ou oito ciclos, o futebol feminino teve um lugar nas Olimpíadas de Verão. No entanto, desde o evento inaugural nos Jogos de Atlanta de 1996 e em todas as sete edições, as detentoras da Copa do Mundo do ano anterior ainda não completaram a dobradinha e coletaram uma medalha de ouro.

Até mesmo a grande seleção da Alemanha — que foi a primeira a vencer Copas do Mundo consecutivas em 2003 e 2007 — só conseguiu o bronze em 2004 e 2008. Enquanto as grandes seleções dos Estados Unidos, coroadas campeãs mundiais em 2015 e 2019, tiveram um desempenho muito pior, pois foram eliminadas nas quartas de final e semifinais, respectivamente.

A seleção masculina da Itália conquistou o ouro em 1936, entre suas duas primeiras vitórias na Copa do Mundo, mas por que uma equipe feminina nunca conseguiu conquistar o tão sonhado ouro olímpico no ano seguinte?

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Podemos ter mais uma resposta no sábado. Este torneio trouxe uma nova campeã da Copa do Mundo e estreante olímpica ao mesmo tempo: Espanha. E apenas uma semifinal contra o Brasil e uma final contra a seleção dos EUA ou a Alemanha agora estão no caminho deles.

Antes de Paris 2024, havia muito otimismo de que a Espanha poderia fazer história, mas eles também tiveram que lidar com muita turbulência — eles mudaram de treinador, com Montserrat Tomé substituindo o controverso Jorge Vilda — e fora de campo a rivalidade com sua federação após as consequências do escândalo Luis Rubiales-Jenni Hermoso continuou.

Três vitórias em três jogos na fase de grupos não contam toda a história. La Roja têm sido decepcionantes e até agora não conseguiram sair da segunda marcha. De fato, quase foram eliminados nas quartas de final, precisando de um gol aos 97 minutos da zagueira Irene Paredes para forçar a prorrogação contra a Colômbia antes de vencer por 4 a 2 nos pênaltis.

Para fazer história, a Espanha precisa superar isso. Apenas o Japão e a seleção feminina dos EUA chegaram perto de fazer o dobro antes.

A Espanha comemora a vitória nos pênaltis contra a Colômbia. Cláudio Villa/Getty Images

Quando as famosas seleções dos EUA disputaram o torneio olímpico em Sydney em 1999, elas só perderam a final por 3 a 2 para a Noruega na prorrogação, após um gol de Dagny Mellgren.

Então, após o sucesso de conto de fadas do Japão na Copa do Mundo de 2011, após o desastre em casa após o terremoto e tsunami de Tōhoku, a seleção dos EUA vingou sua derrota nos pênaltis naquela final ao vencer o Nadeshiko 2 a 1 no Estádio de Wembley, em Londres, para levar o ouro nos Jogos de 2012.

“Eu penso [at the World Cup] tínhamos um grande propósito, um desejo de vencer o torneio porque as coisas ruins aconteceram no Japão”, disse o ex-meio-campista japonês Yuki Nagasato à ESPN. “Era maior do que nós. Como os EUA em 2019, quando eles estavam lutando por salários iguais; então esse tipo de desejo de vencer acima da vitória. Esse é o propósito que tínhamos.”

Em 2016, todos os olhos estavam voltados para a seleção feminina dos EUA novamente. Com medalhas de ouro conquistadas nos Jogos de Atenas (2004), Pequim (2008) e Londres (2012), a expectativa era que elas vencessem no Rio de Janeiro. No entanto, um time que havia vencido tão enfaticamente a Copa do Mundo de 2015 foi eliminado nas quartas de final nos pênaltis pela Suécia — a única campeã mundial reinante a não ter conseguido chegar a uma disputa de medalhas.

AO VIVO NA ESPN+ (JOGOS SELECIONADOS) O belo jogo vive aqui. Transmita as principais ligas, torneios e times. Inscreva-se no ESPN+ TERÇA-FEIRA, 6 DE AGOSTO (todos os horários ET)

• Real Madrid x Chelsea (19h00)

• Barcelona x AC Milan (19h30)

Provavelmente a principal razão pela qual nenhuma equipe seguiu seu sucesso na Copa do Mundo com o ouro é que o torneio olímpico de futebol é um teste de resistência; um desafio a ser enfrentado. Apenas 12 nações se classificam, o que significa que o padrão é incrivelmente alto [unlike the men, who put out U23 teams, the women’s event is far more prestigious]e os países têm que usar equipes menores de 18, em vez de 23. Também há apenas dois dias de descanso entre cada jogo (exceto por um dia extra antes da partida pela medalha de ouro), mal permitindo qualquer recuperação, já que eles jogam três jogos de fase de grupos em nove dias.

“É realmente muito difícil vencer esse tipo de torneio”, acrescentou Nagasato. “São várias coisas [needed] para vencer: é o momento, é o pico, é [avoiding] lesões… você precisa juntar todas as peças para vencer.”

Rhian Wilkinson, que fez parte das equipes canadenses vencedoras da medalha de bronze em 2012 e 2016 e agora é técnica do País de Gales, disse à ESPN que há muitas variáveis ​​para alcançar o sucesso.

“Eu diria isso [the Olympics] é um torneio muito diferente”, ela disse, “A Copa do Mundo é a decisão mais precisa de quem é o melhor time do mundo, e você tem um elenco maior, você tem descanso entre os jogos. Você tem a parte da preparação bem definida e então você tem que entregar consistentemente. As Olimpíadas são tão rápidas e um elenco tão apertado que há um pouco mais de sorte envolvida. Pode ser o clima que você tem, pode ser a distância da viagem, há tantas variáveis.

“E então há o quão saudável você pode manter sua equipe… quão saudáveis ​​eles são [other players] estão chegando. Na Copa do Mundo, você pode levar jogadores que podem jogar um pouco mais tarde no torneio se você for um desses times de ponta. É uma coisa perigosa trazer alguém com qualquer tipo de problema para as Olimpíadas porque você está jogando sem parar, e você tem que ser capaz de fazer alguma rotação, porque é impossível [the schedule].”

jogar 1:05 Kassouf: Hayes obtém o desempenho paciente da seleção feminina dos EUA que ela estava procurando Jeff Kassouf reage à vitória da seleção feminina dos EUA sobre o Japão na prorrogação nas quartas de final do torneio olímpico.

Wilkinson, sempre presente pelo Canadá nos Jogos de Londres, lembra-se de estar esgotada nas últimas etapas do torneio, quando o esforço acumulado para chegar a uma disputa de medalhas a atingiu.

“Esse foi um dos problemas que tivemos em 2012, é que o time… Eu joguei cada minuto de cada jogo, e isso foi um desafio.” ela acrescentou. “Não é uma coisa louca que [in the last game] Não me restava nada: claro que não. E isso não pode realmente acontecer em times de ponta. Mas sim, é por isso que acho que você não tem vencedores consecutivos, porque são necessárias coisas diferentes para vencer esses dois torneios.”

A Espanha sem dúvida tem um dos melhores times do mundo, com jogadoras de qualidade em todo o campo, mas primeiro precisa superar o Brasil nas semifinais na terça-feira para manter o sonho duplo vivo. Ela administrou bem o confronto da fase de grupos com as sul-americanas, vencendo por 2 a 0, e estará se sentindo confiante. Mas pode sofrer gols — uma tendência vista também na Liga das Nações da UEFA — e isso pode dizer se enfrentar a seleção feminina dos EUA, que está indo bem sob o comando da nova chefe Emma Hayes, na final.

Os EUA estão aparentemente em seu momento mais perigoso em torneios olímpicos após uma Copa do Mundo decepcionante; de ​​suas quatro medalhas de ouro, eles não conseguiram chegar à final da Copa do Mundo no ano anterior em três ocasiões. Sua campanha na Copa do Mundo de 2023 foi a mais decepcionante de todas, saindo nas oitavas de final para a Suécia.

Então a Espanha certamente ficará cautelosa com um time dos EUA que busca voltar aos trilhos. Mas se eles quiserem fazer história, precisarão do equilíbrio certo de talento, resistência e sorte para isso.