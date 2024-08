A esposa de Joey Lawrence, Samantha, pede o divórcio e quer a custódia física exclusiva

Joey Lawrence A esposa de Joey pediu o divórcio… citando diferenças irreconciliáveis ​​– e ela está pedindo a custódia física exclusiva de sua filha, com algumas restrições importantes para Joey.

Samanta Lourenço – Esposa de Joey há 2 anos – apresentou os documentos do divórcio cerca de 2 meses depois de ela dizer que eles se separaram em junho. Ela marcou a caixa para bloquear a capacidade do tribunal de conceder pensão alimentícia a qualquer um deles… mas ela certamente está exigindo a maior parte do acesso à filha deles.