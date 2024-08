A esposa de Johnny Gaudreau compartilha uma mensagem comovente após sua morte

Como o TMZ relatou anteriormente… a estrela da NHL e seu irmão mais novo, Mateus eram bater e matar enquanto andavam de bicicleta. O suspeito do caso já foi acusado de suas mortes.

Meredith Gaudreau no sábado, compartilhou duas postagens devastadoras nas redes sociais sobre a morte de seu marido… e explicou que marido e pai incrível ele era.

“Obrigada pelos melhores anos da minha vida. Apesar de ter perdido você, ainda sou a garota mais sortuda do mundo por ter sido sua. Eu te amo muito, muito”, escreveu ela junto com várias fotos do casal feliz.