A esposa de Kanye West, Bianca Censori, lança uma dança sexy com uma garota festiva

Kanye West me diverti duas vezes festejando com a esposa Bianca Censori … quando ela se aproximou, dançando com uma gata gostosa.

Confira o clipe: BC estava agitando para Ye enquanto ele girava as plataformas em uma festa selvagem no fim de semana… mas em vez do rapper intervir, outro festeiro não conseguia tirar os olhos e as mãos da Sra. Oeste.