A estrela de ‘Boy Meets World’ Danielle Fishel compartilha o diagnóstico de câncer de mama

Pod encontra o mundo

Atriz de “Boy Meets World” Danielle Fishel está compartilhando um importante anúncio de saúde – ela foi diagnosticada com câncer de mama, mas sua mensagem maior é sobre como os médicos detectaram o câncer no estágio zero.

Danielle diz: “Recentemente fui diagnosticado com CDIS, que significa carcinoma ductal in situ, que é uma forma de câncer de mama”.

Ela revelou seu diagnóstico na manhã de segunda-feira no “Pod Meets World”, o programa que ela apresenta com seus ex-colegas de elenco de ‘BMW’ Will Friedle dar Cavaleiro Forte.

O câncer foi detectado “muito, muito, muito cedo”, segundo Fishel. Ela disse que está planejando fazer uma cirurgia… “e vou ficar bem”.

Danielle inicialmente recusou a ideia de anunciar o câncer, mas finalmente decidiu que poderia ajudar outras pessoas compartilhando sua luta pela saúde e a importante decisão que ela espera que todos tomem.

Como ela disse: “A única razão pela qual peguei esse câncer quando ainda estava no estágio zero é porque no dia em que recebi minha mensagem de texto informando que minha mamografia anual havia chegado, marquei a consulta”.

Ela diz que é crucial reservar um tempo para fazer a mamografia, não importa o quão ocupada você esteja.

Ela diz que os médicos ainda estão descobrindo que tipo de tratamento ela precisará após a cirurgia, mas ela parece tão otimista quanto poderia estar.