A estrela de ‘It Ends With Us’, Brandon Sklenar, defende Blake Lively em meio a rumores de ‘difamação’

Blake Lively Co-estrela de “It Ends With Us” Brandon Sklenar está vindo em sua defesa … rebatendo as fofocas sobre a atriz, que a pintaram de uma forma negativa.

Brandon abordou o drama na terça-feira, pedindo um cessar-fogo na narrativa “difamadora” contra Blake, autor de “It Ends With Us”. Colleen Hoover e outras mulheres do elenco.

Como disse Brandon… odiar as mulheres de “It Ends With Us” anula o propósito do filme, que apresenta a personagem de Blake, Lily Bloom, navegando em um relacionamento abusivo.