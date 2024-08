A estrela de ‘Yellowstone’ Luke Grimes dá as boas-vindas ao primeiro filho com a esposa Bianca

Bianca divulgou a notícia emocionante em um IG… postando uma selfie deslumbrante em silhueta espelhada mostrando sua barriga com a legenda: “Mal posso esperar para conhecer você, pequenina ❤️”.

Naturalmente, os parabéns chegaram à dupla no post, mas o próprio Luke ainda mantém silêncio sobre as novidades do bebê.