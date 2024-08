A estrela do Red Sox, Jarren Duran, foi suspensa por 2 jogos por calúnia contra homossexuais

O Boston Red Sox e a Major League Baseball suspenderam o outfielder Jarren Duran por dois jogos depois que ele proferiu uma ofensa antigay para um fã durante a derrota do time no domingo para o Houston Astros.

A suspensão de Duran começará com o jogo de segunda-feira contra o Texas Rangers. O Red Sox também anunciou que o salário de Duran da suspensão será doado para a PFLAG (Federação de Pais e Amigos de Lésbicas e Gays).

No sexto inning do jogo de Boston no domingo no Fenway Park, Duran se virou no meio de uma rebatida e disse a um provocador: “Cale a boca, seu f—–t.”

Duran, 27, pediu desculpas em uma declaração na noite de domingo por usar “uma palavra realmente horrível ao responder a um fã”.

A suspensão está de acordo com a disciplina passada da MLB para o uso de insultos anti-gay. Em 2017, a liga suspendeu o outfielder Matt Joyce do Oakland Athletics por dois jogos por direcionar um insulto anti-gay a um fã. Na mesma temporada, o então outfielder Kevin Pillar do Toronto foi banido por dois jogos após proferir um insulto semelhante a Duran no reliever Jason Motte do Atlanta, que ele acreditava ter o eliminado em um arremesso rápido.

Cinco anos antes, o jogador de campo do Blue Jays, Yunel Escobar, recebeu uma suspensão de três jogos por usar adesivos pretos com uma calúnia em espanhol.

“Durante o jogo desta noite, usei uma palavra realmente horrível ao responder a um fã”, disse Duran em uma declaração divulgada pelo Red Sox no domingo. “Eu me sinto péssimo sabendo quantas pessoas eu ofendi e decepcionei. Peço desculpas a toda a organização do Red Sox, mas, mais importante, a toda a comunidade LGBTQ. Nossos jovens fãs deveriam ser capazes de me admirar como um modelo, mas esta noite eu fiquei muito aquém dessa responsabilidade. Vou usar esta oportunidade para educar a mim mesmo e aos meus companheiros de equipe e crescer como pessoa.”

Duran está no meio de uma temporada de destaque para o Red Sox, que perdeu quatro jogos consecutivos e caiu três jogos atrás do Kansas City para a vaga final de wild card na Liga Americana. Ele está entre os 10 melhores jogadores da MLB em Vitórias Acima da Substituição e está rebatendo .291/.350/.503 com 14 home runs e 29 bases roubadas. Duran foi nomeado MVP do All-Star Game após rebater um home run decisivo no quinto inning.

“Nós ecoamos o pedido de desculpas de Jarren aos nossos fãs, especialmente à comunidade LGBTQ”, disse o Red Sox em uma declaração. “Nós nos esforçamos para ser uma organização que acolhe todos os fãs no Fenway Park, e continuaremos a educar nossos funcionários, jogadores, treinadores e equipe sobre a importância da inclusão.”