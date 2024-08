A estrela do TikTok, Addison Rae, usa shorts e salto alto para um passeio com gelo raspado

Estrela do TikTok Addison Rae está dando Bianca Censori uma corrida pelo seu dinheiro… saindo com seu próprio visual atrevido enquanto tenta manter a calma em Los Angeles.

Addison completou seu conjunto com salto alto e uma camiseta “Lady F***ing Gaga”… uma escolha de roupa interessante, já que ela estava casualmente pegando gelo picado com uma amiga.

Addison – amigo íntimo de Kourtney Kardashian e sua extensa família, que tecnicamente inclui Bianca agora – não teve medo de apimentar as coisas recentemente. A estrela lançou um videoclipe para sua nova música, “Diet Pepsi”, no qual ela embaça os vidros do carro enquanto canta de sutiã branco sobre a perda de sua inocência.