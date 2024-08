A estrela dos EUA, Christen Press, joga a primeira partida após um pesadelo de lesões de 2 anos

A veterana atacante da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos e duas vezes campeã da Copa do Mundo, Christen Press, jogou sua primeira partida em mais de dois anos na quinta-feira, aparecendo como substituta no Angel City contra o San Diego Wave FC.

Press entrou no 88º minuto da vitória do Angel City nos pênaltis sobre o Wave na partida NWSL x LIGA MX Femenil Summer Cup e foi recebida com uma ovação da multidão no Estádio BMO. Press converteu um pênalti na disputa de pênaltis.

“Foi definitivamente um sentimento nostálgico. Quando você joga uma partida de futebol, é um milagre”, Press disse à CBS Sports Network após o jogo. “Eu estava tão animado, eu estava muito nervoso. Eu senti o amor e o apoio desta incrível comunidade do futebol que estava aqui esta noite.”

Não poderia ter escrito melhor. Christen Press marca de pênalti em sua primeira partida de volta! foto.twitter.com/KeIKo9QAbQ — Liga Nacional de Futebol Feminino (@NWSL) 2 de agosto de 2024

Ela jogou pela última vez em 11 de junho de 2022, quando rompeu o ligamento cruzado anterior direito em uma partida da National Women’s Soccer League. Ela passou por quatro cirurgias no joelho desde então e perdeu todo o ano de 2023, incluindo a Copa do Mundo.

A jogadora de 35 anos, natural do sul da Califórnia, foi a primeira contratação de Angel City enquanto o time montava seu elenco antes da temporada de expansão da NWSL de 2022. Ela marcou 50 gols em todas as competições em 101 jogos da NWSL.

Press venceu as Copas do Mundo de 2015 e 2019 com a USWNT, bem como a medalha de bronze olímpica de 2021. Ela marcou o gol de abertura na vitória da USWNT na semifinal da Copa do Mundo de 2019 sobre a Inglaterra.

