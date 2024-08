A estrela original de ‘The Crow’, Sofia Shinas, explica por que os fãs detestam o remake

O remake de “The Crow” está nos cinemas neste fim de semana depois que os críticos o demoliram totalmente… e uma estrela do filme original está chateada porque o novo projeto foi concebido.

Aqui está o acordo… Brandon Lee filho de um lendário artista marcial Bruce Lee foi baleado e morto no set do filme de 1994, em um acidente assustadoramente semelhante à tragédia mais recente de “Rust”, envolvendo Alex Baldwin .

Sofia Shinasque interpretou Shelly, o interesse amoroso de Lee, no filme dos anos 90 … diz ao TMZ que ela está entre aqueles que estão chateados com a existência do novo filme – e entende perfeitamente por que ele pode fracassar depois de ser espetado pelos críticos.