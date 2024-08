A estrela pornô Kendra Sunderland é presa no Texas por porte de maconha

A atriz de filmes adultos foi presa no condado de Montgomery, Texas, por porte criminoso de substância controlada… neste caso, maconha… de acordo com novos documentos legais obtidos pelo TMZ.

A prisão de Kendra ocorreu em plena luz do dia – pouco depois do meio-dia de 1º de agosto, e os promotores dizem que ela tinha menos de um grama de THC. A polícia não está dizendo o que levou à sua prisão.

Kendra tem 29 anos e mora em Nevada, onde adultos com 21 anos ou mais podem possuir legalmente até 2,5 onças de cannabis em uma residência particular ou em uma sala de uso social licenciada – mas as coisas ainda são diferentes no Lone Star State, onde a maconha a posse ainda é muito ilegal.