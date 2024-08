A ex-esposa de Joey Lawrence, Samantha Cope, quebra o silêncio após o pedido de divórcio

Reproduzir conteúdo de vídeo





Joey LawrenceA ex-esposa está se manifestando após pedir o divórcio… dizendo que a dor vaza a cada lágrima – e chorar é sempre bom para a bexiga!

Samantha Cope — Quem pediu o divórcio o ator no início deste mês – postou um vídeo no Instagram no sábado cheio de fotos dela chorando muito … parecendo mostrar a emoção de sua separação.

Somados aos vídeos foram momentos de pura alegria… dançando com a filha, Dylanem seus braços e acariciando um cavalo em uma fazenda – a montanha-russa emocional é real.

Na legenda, Cope diz que uma amiga lhe disse para não temer as lágrimas… mas, em vez disso, deixá-las fluir – porque cada lágrima é “Deus espremendo suavemente a dor e a devastação do seu coração para abrir espaço para novos sentimentos lindos”. para entrar.”

Ela brinca que também aprendeu que mais lágrimas significam menos xixi… então, parece que Samantha espera correr menos para o banheiro enquanto sua batalha pelo divórcio se intensifica.

Contamos a história… Cope pediu o divórcio citando diferenças irreconciliáveis ​​de Lawrence – exigindo a custódia física de 100% de sua filha, com restrições estritas sobre quando Joey poderia vê-la.

Para complicar, também falamos sobre o pedido de divórcio de um roteirista Melina Alves dar Eduardo Cavaleiro … onde Rider alegou que sua esposa estava tendo um caso com Lourenço. Eles trabalharam juntos no filme “Socked in for Christmas”. Entramos em contato com Joey e Melina, sem resposta ainda.