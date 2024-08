A ex-noiva de Liam Payne, Maya Henry, diz que comentários sexistas mostram que ele é tóxico

Liam Payne ex-noiva Maia Henrique nos diz que não está surpresa ao vê-lo vomitando comentários “sexistas” sobre sua atual namorada… ela diz que o ex-vocalista do One Direction é tóxico!!!

Maya, que esteve noiva de Liam por 10 meses antes de eles cancelarem em 2021, disse ao TMZ … O comportamento de Liam em uma postagem recente nas redes sociais com a namorada Kate Cassidy é apenas a ponta do iceberg – e ela já ouviu coisas piores sobre as mulheres saírem da boca dele.