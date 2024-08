A família de Isaac Hayes exige US $ 3 milhões de Donald Trump pelo uso de músicas no comício

A família do falecido cantor Isaac Hayes está ameaçando processar Donald Trump campanha presidencial de … alegando que o ex-prez tem usado uma de suas canções famosas sem permissão em comícios de campanha.

Os advogados da Isaac Hayes Enterprises dispararam uma advertência legal, enviando a Trump e sua campanha um aviso de violação de direitos autorais sobre o uso da canção “Hold On, I’m Comin'” de Hayes em comícios de Trump.

Nós a família de @isaachayes Isaac Hayes Enterprises, representada por Walker & Associates, está processando @realDonaldTrump e sua campanha por 134 acusações de violação de direitos autorais pelo uso não autorizado da música “Hold On I’m Coming” em comícios de campanha de 2022-2024.

A família do cantor afirma que o hino foi usado pelo menos 134 vezes em diversos eventos políticos entre 2022 e 2024 sem autorização. Trump tocou a música principalmente em Harrisburg, PA em julho… onde usou a pista para encerrar seu comício.

Hayes – que morreu em agosto de 2008 aos 65 anos após sofrer um derrame – escreveu “Hold On, I’m Comin'” com David Porter para a dupla de soul Sam & Dave em 1966. Filho de Hayes, Isaac Hayes III diz que os direitos autorais da música foram revertidos para a família Hayes em março de 2022.

O filho de Hayes explica que a família quer que Trump pare de usar a faixa, remova todos os vídeos onde a música possa ser apresentada e divulgue um comunicado esclarecendo que o espólio nunca autorizou o uso… ah, e há também os US$ 3 milhões em taxas de licenciamento , que dizem ser na verdade um desconto!

Esta não é a primeira vez que um artista musical se opõe publicamente ao uso de sua música por Trump. Na verdade, Céline Dion também disparou um aviso semelhante no fim de semana … depois que Trump usou “My Heart Will Go On” em seu comício em Montana.