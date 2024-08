A filha de Mama June, Pumpkin, e o marido afastado, Josh, estão namorando outras pessoas

Tanto Pumpkin quanto Josh estão namorando abertamente… então o status de relacionamento deles não é segredo um do outro. Disseram-nos que os ex-namorados realmente têm um relacionamento bastante amigável e cordial após o rompimento … embora não haja planos de um encontro duplo com seus novos entes queridos.

A família está atualmente em produção de “Mama June: From Not to Hot”, então é provável que o divórcio deles aconteça na frente das câmeras … embora tenhamos sido informados de que suas novas chamas não aparecerão no programa.