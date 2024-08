A foto viral que mostra a diferença de altura entre Shaquille O’Neal e Simone Biles

Etodos temos que aproveitar as nossas qualidades para nos destacarmos e é isso que ambos Simone Biles e Shaquille O’Neal ter feito.

Dois corpos completamente diferentes, mas duas verdadeiras lendas do esporte americano. Com a celebração dos Jogos Olímpicos de Paris, esta foto que mostra a comparação entre os dois voltou a viralizar.

Simone Biles usa colar polêmico e gera debate

Aos 27 anos, Bílis está mais uma vez demonstrando todo seu talento na capital francesa. Ela tem três medalhas de ouro até agora, no individual geral, no individual geral por equipe e no salto. Ela retornou aos Jogos em grande estilo, com toda a mídia focando nela enquanto ela se apresenta da melhor forma possível.

Para a parte dele, Shaq aposentou-se há vários anos após fazer história na NBA. Sua parceria com Kobe Bryant nunca será esquecido, e graças ao seu carisma e personalidade ele é um regular na televisão americana. Ele tem quatro anéis e dois títulos de vice-campeão em seu nome, bem como um MVP da temporada regular e três MVPs das Finais.

Grande diferença de altura entre eles

Mais de meio metro entre eles. Uma diferença enorme que mostra como você deve ser alto no basquete e mais flexível na ginástica.

Há 74 centímetros entre eles, já que Simone tem 1,42 metros de altura e Shaq tem 2,16. E a foto não é tão exagerada quanto poderia ser, como Bílis está usando saltos.

Os comentários nas redes sociais não demoraram a chegar e vários brincaram sobre o assunto. “A foto que eu não sabia que precisava”, comentou um usuário no ‘X’. Outros que até queriam que ele se juntasse a outro atleta famoso por sua altura: “Precisamos da foto com O animal“.

Seja como for, a imagem, apesar de não ser atual, está causando polêmica.