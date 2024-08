A hora do MMA: UFC Abu Dhabi e reação de Crawford x Madrimov, Topuria x Holloway anunciado, mais

O Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do show de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h horário do Reino Unido.

Ariel Helwani liga de Paris para detalhar toda a ação e histórias de um movimentado fim de semana de esportes de combate com Eric Jackman e Conner Burks, além de muito mais. A gangue recapitula o UFC Abu Dhabi e Crawford vs. Madrimov, além de debater o que vem a seguir para os grandes vencedores, incluindo Umar Nurmagomedov, Deiveson Figueiredo e Terence Crawford. Em seguida, eles reagem aos anúncios do UFC 308 em Abu Dhabi, encabeçado por Ilia Topuria vs. Max Holloway. Finalmente, Ariel verifica com os Parlay Boys e GC recapitula suas escolhas.

