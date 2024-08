A icônica casa de Bill Withers em Hollywood Hills é vendida fora do mercado por US$ 3,7 milhões

Bill Withers ‘O antigo apartamento de Hollywood Hills, onde ele morou por décadas, foi vendido fora do mercado por US$ 3,7 milhões – 5 anos depois de descarregá-lo – pouco antes de morrer.

A Belwood Investments é uma “empresa de crowdfunding imobiliário” que permite que as pessoas invistam na reforma de casas… e essas são as mesmas pessoas que arrecadaram Kanye West a polêmica propriedade destruída em Malibu por US$ 21 milhões .

Mas voltando ao antigo apartamento de Bill – seu estúdio de gravação OG ainda está intacto no térreo. O CEO de tecnologia que comprou a casa de Bill em 2019 a usava com frequência, já que seu colega de quarto era produtor musical, e nos disseram artistas famosos como Wiz Khalifa dar Charlie Puth gravado nele.

De acordo com registros imobiliários online, Bill comprou a casa em 1998 por US$ 714 mil.

Esperamos que o legado de Bill permaneça durante todas as mudanças. Como informamos em 2020, o três vezes vencedor do Grammy conhecido por sucessos comoventes como “Lean On Me” e “Ain’t No Sunshine” morreu aos 81 de complicações cardíacas.