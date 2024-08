A influenciadora britânica Tasha Newcombe, 21, defende o namoro com um jovem de 16 anos

Influenciador britânico Tasha Newcombe está se duplicando, não há nada de desagradável em seu relacionamento com um adolescente… dizendo que seu namorado de 16 anos não tem a idade dele.

Tasha e seu novo namorado, Marko Vituk participou do “The BlueTick Show”, onde abordaram a diferença de idade de 5 anos … e aplaudiram as pessoas que sentiram que ela ultrapassou os limites por um quilômetro.

Como disse Marko… Tasha apareceu pela primeira vez em seu radar depois que ela gostou de algumas de suas postagens no Instagram… levando-o a entrar em seus DMs. Tasha não percebeu sua idade a princípio e ficou com receio de continuar a falar depois de saber que ele era apenas um adolescente.

Marko disse que foi persistente e convenceu Tasha a sair com ele… então eles comeram alguma coisa e foram ao cinema.

Agora, Tasha está feliz por ter concordado com o encontro… ela defendeu o relacionamento deles, dizendo que Marko age de forma mais madura do que outros jovens de 16 anos. E isto é importante: a idade legal para consentimento no Reino Unido é 16 anos.