A jornada transformadora de Christen Press de volta da lesão

Christen Press já acreditou que era indestrutível, imune a lesões que afastaram colegas de equipe e acabaram com carreiras. Mas em 2022, uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) destruiu não apenas seu joelho, mas também a armadura cuidadosamente construída na qual ela confiou durante toda a carreira.

O que se seguiu não foi apenas uma luta física para retornar ao campo, mas uma jornada profunda de recuperação emocional. Inicialmente, Press viu a reabilitação como puramente física — um meio de curar seu corpo. No entanto, como os contratempos a mantiveram fora do campo e ela explorou novos tratamentos, sua perspectiva mudou.

A lesão, percebeu a estrela da seleção feminina dos EUA, não foi uma maldição, mas um presente, que lhe ofereceu uma oportunidade inesperada de confrontar a dor e o trauma há muito enterrados.

“Não foi doloroso”, Press disse à ESPN em uma entrevista exclusiva. “Foi mais a percepção de que algo estava errado com meu corpo, e o que isso significava para meu futuro.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

Em 2022, o futuro de Press estava vinculado ao clube de sua cidade natal, o Angel City FC, após uma carreira profissional de 11 anos na América e na Europa.

Incrivelmente, ela estava disponível para todos os jogos, exceto um, que ela perdeu por causa de uma intoxicação alimentar. Seu corpo suportou as exigências físicas de jogar pelo clube e pelo país. Mas em junho daquele ano, durante uma partida da NWSL contra o Racing Louisville, ela voltou para ajudar seu time, se comprometeu com um desafio e caiu no chão após o contato.

Press testemunhou a crise de lesões do LCA no jogo feminino descarrilar as carreiras de suas colegas, mas ela nunca imaginou que isso aconteceria com ela até que aconteceu, aos 33 anos. Naquela época, ela estava na fase veterana de sua carreira. Uma ressonância magnética confirmou a ruptura, e ela passou por uma cirurgia logo depois, começando sua recuperação com uma mistura de apreensão e intriga, esperando retornar à competição dentro de 9 a 12 meses.

“Fiquei triste, com medo e decepcionada por perder a temporada”, ela lembrou. “Mas parte de mim acolheu isso porque, como atleta profissional, se esforçar faz parte do processo. Eu estava confiante de que ganharia algo positivo com a experiência.”

No entanto, o corpo de Press não respondeu bem à reabilitação. Desafios significativos atrasaram seu retorno à plena forma. Seis meses após sua recuperação, que já havia incluído uma cirurgia de revisão, Sarah Smith, vice-presidente de medicina e desempenho de Angel City, juntou-se ao clube. Com Angel City ainda desenvolvendo suas instalações, a reabilitação de Press ocorreu fora do local, no Meyer Institute of Sport, um centro de reabilitação e desempenho de elite.

Para Christen Press, seu caminho de dois anos e quatro cirurgias de volta aos campos de futebol não foi apenas uma batalha física, mas também emocional. Kiyoshi Mio-USA TODAY Esportes

A equipe de Smith estava em constante comunicação com os especialistas, gerenciando o que se tornou uma lesão complexa. Mas logo, “problemas que alteraram a carreira” surgiram, causando “noites sem dormir” à equipe médica, disse Smith.

“Você acha que vai atingir todos os marcos e avançar suavemente pelo continuum”, ela acrescentou. “Mas nem sempre é esse o caso, e não reflete o profissionalismo do atleta ou o trabalho que ele faz.”

Toda vez que Press se aproximava de um retorno ao campo, outro problema surgia. Devastadoramente, isso resultou em mais duas cirurgias, totalizando quatro, testando sua resiliência mental e física. Ela perdeu a Copa do Mundo Feminina de 2023 e, às vezes, parecia que sua carreira estava acabada.

“Foi extremamente confuso porque todos os dias eu aparecia com um sorriso no rosto”, disse Press. “Eu nunca pedi uma pausa, nunca saí mais cedo. Eu era muito disciplinado e extremamente determinado. Eu pensei que isso significaria que eu teria um caminho linear de volta, e foi desafiador aceitar que estava fora do meu controle.”

Sempre que sentia desconforto no joelho, ela contatava seu cirurgião, desesperada por boas notícias. Mas o diagnóstico era sempre sombrio. “Nunca foi apenas um dia ruim em que o joelho estava realmente bem. Era sempre, ‘Há uma lesão de ciclope no seu joelho, e você não pode jogar.'”

ASSISTA AO ESPN FC DIARIAMENTE NA ESPN+ Dan Thomas se junta a Craig Burley, Shaka Hislop e outros para trazer os últimos destaques e debater as maiores histórias. Transmita no ESPN+ (somente EUA).

Sem esperança e sem opções, Press começou a explorar a medicina alternativa.

“Tenho a melhor equipe cirúrgica, a melhor equipe de fisioterapia, mas essa não é a única maneira de curar”, ela disse. “Eu me desafiei a estar perto de diferentes tipos de cura.”

O que começou como uma tentativa de consertar seu joelho se transformou em uma transformação interna, curando não apenas sua lesão, mas também o trauma e a dor que ela carregava.

“Quando comecei a curar meu joelho, acabei curando meu coração”, refletiu Press, referindo-se à dor que ela carregava desde a morte de sua mãe em 2019. A morte de sua mãe ocorreu enquanto Press se preparava para a Copa do Mundo na França. A busca pela glória máxima se tornou tanto uma válvula de escape quanto uma distração de sua dor.

“O esporte é tão incrível que permite que você processe as coisas de forma diferente. Tirar toda aquela adrenalina e suor do seu corpo é desintoxicante e equilibra seus hormônios, mas também mascara muita coisa”, explicou ela.

“Isso permite que você continue e enterre o que aconteceu com você. Quando minha mãe faleceu em 2019, perdi um ou dois acampamentos com a seleção dos EUA, depois voltei e ganhamos uma Copa do Mundo.

“Eu pude tocar para minha mãe, mas isso também deixou muita tristeza dentro de mim que não tinha sido abordada. Essa foi a primeira coisa com a qual comecei a lidar na terapia.

“Eu fiz muito para equilibrar meu sistema nervoso com acupuntura. Fui a um médico homeopata e ele explicou que, na opinião dele, como a dor poderia ter causado a ruptura do meu LCA em primeiro lugar.”

Longe de sua reabilitação, ela permaneceu em contato com o time de Angel City, comparecendo a dias de jogos e participando de reuniões. A treinadora principal Becki Tweed disse que Press solicitou uma pasta com táticas de bola parada, para se manter mentalmente engajada, enquanto estava fisicamente restrita.

A equipe médica permaneceu cautelosa, adotando uma abordagem passo a passo para reconstruir a capacidade de movimento de Press, com cuidado para evitar outro grande revés. Seu trabalho de reabilitação frequentemente envolvia repetir movimentos 7 a 8 vezes mais do que um paciente normalmente faria, demonstrando a meticulosidade necessária devido à complexidade de sua lesão.

Durante todo o trabalho monótono de reabilitação e a frustração de assistir seus companheiros de equipe treinarem, a nativa da Califórnia permaneceu implacável em sua busca para retornar ao campo. Mesmo quando aqueles mais próximos a ela vacilaram, ela permaneceu resoluta.

“Quando lhe dizem que você precisa de cirurgia pela quarta vez, as pessoas que o amam começam a perguntar: ‘Em que momento ela vai acordar?'”, disse o bicampeão da Copa do Mundo. “Mas nunca me ocorreu desistir. É assim que eu sou programado.”

Press fez sua primeira aparição em uma partida no dia 1º de agosto, na Summer Cup do Angel City contra o San Diego Wave. Kiyoshi Mio-USA TODAY Esportes

Sua determinação deixou uma impressão duradoura na equipe.

“Você podia ver o desconforto no joelho dela durante o trabalho técnico”, lembrou Smith. “Observando-a com dor, eu não tinha certeza se mais tempo ou força ajudariam. Era difícil saber que forçar a barra não melhoraria.

“Mas ela se destacou durante todo o processo de dois anos, trazendo otimismo, esperança e alegria a tudo.”

Essa perseverança valeu a pena. Embora Press não tenha entrado para o time olímpico de 2024, ela deve retornar para o Angel City FC quando a NWSL recomeçar neste fim de semana. Ela vem treinando com o time há três meses e fez seu retorno no início de agosto, marcando um pênalti na vitória do Angel City sobre o San Diego Wave na NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup.

“Tive uma conversa com ela antes do jogo, e ela disse: ‘Não estou com medo'”, lembrou Tweed. “Durante o jogo, ela recebeu o contato de um tackle, levantou-se e sorriu. Ela precisava daquele momento.

“Depois disso, ela teve dois arremessos. É isso que ela traz — movimentação inteligente e a habilidade de encontrar espaços perigosos perto da área de 18 jardas.”

Aos 35 anos, com 64 gols internacionais, classificando-a como a nona na história da USWNT, não há muito mais para Press conquistar. Mas ela ainda não terminou, mesmo que sua perspectiva tenha mudado.

“Há emoções misturadas sobre como posso ter o maior impacto para meu time, minimizando as consequências de longo prazo para minha vida”, disse ela. “Mas estou animada para continuar progredindo e ter um impacto maior no Angel City FC.”

Seu ferimento, embora devastador, se tornou uma experiência transformadora — física, mental e emocionalmente.

Ao retornar ao campo, Press está mais forte de uma forma que nunca imaginou, tendo aprendido uma lição importante: “Você está exatamente onde deveria estar”.

E para Press, isso significa voltar ao campo no BMO Stadium neste domingo, com a grama sob seus pés.